Win Sports transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. juegan por la final de vuelta del Torneo Finalización de la . ¿En qué canales también puedes ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de Win Sports, con su versión de streaming en Win Sports Play y DGO (DIRECTV), además de la alternativa en RCN; ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el martes 16 de diciembre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Tolima vs. Junior por la Liga BetPlay. (Video: Win Sports)
Tolima vs. Junior por la Liga BetPlay. (Video: Win Sports)

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC