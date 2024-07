Un agónico gol de Lautaro Martínez -en la segunda mitad del tiempo extra- le dio el triunfo a Argentina por 1-0 sobre Colombia en la final de la Copa América 2024 y suma su decimosexto título en su historia, superando a Uruguay y poniéndose en lo más alto del palmarés del torneo. El equipo de Lionel Scaloni pudo superar, no solo la intensa presión y el buen fútbol del cuadro ‘cafetero’, sino también la salida por lesión de su figura y capitán Lionel Messi, quien no pudo terminar el duelo por molestias en su tobillo derecho. Un año y medio después de bordar la tercera estrella mundial sobre su escudo, la ‘Albiceleste’ cierra con broche de oro su participación en el certamen continental consiguiendo la ‘Triple Corona’.

La final de la Copa América se vio manchada por el caos en la previa. Desorganización y falta de seguridad en el ingreso del Hard Rock Stadium de Miami, así como también personas que intentaron meterse en el recinto sin tener entradas, hicieron que el inicio del partido se tenga que retrasar poco más de una hora. Luego de los incidentes y que se pudiera contener a los hinchas, finalmente la pelota pudo rodar la pelota en la ‘Ciudad Mágica’. Las selecciones de Argentina y Colombia protagonizaron un duelo muy esperado por los aficionados del deporte rey, en el que se enfrentaban el defensor del título y vigente campeón del mundo contra el equipo que había expresado hasta ese momento el mejor fútbol durante el campeonato.

Un partido parejo

Después del pitazo inicial del árbitro brasileño Raphael Claus, apareció la primera acción de peligro de Argentina con Julián Álvarez al minuto de juego, pero su remate salió desviado; sin embargo, la respuesta colombiana fue rápida: primero con una corrida por izquierda de ‘Lucho’ Díaz, quien soltó un fácil disparo a las manos del ‘Dibu’ Martínez y luego un remate de Jhon Córdoba que pegó en la base del vertical derecho. A partir de esas acciones, Colombia presionó alto la salida de la ‘Albiceleste’, copó su mediocampo y se apoderó del control de la pelota gracias al talento de James Rodríguez, figura del equipo de Néstor Lorenzo en todo su recorrido hasta llegar al partido más importante del campeonato.

Argentina y Colomba se enfrentaron en la final de la Copa América 2024. (Foto: AFP)

Pasados los primeros minutos del primer tiempo, mientras los ‘cafeteros’ proponían un fútbol vertical con clara posesión, los campeones del mundo no conseguían ampliar la cancha para descargar por las bandas con Ángel Di María, especialmente, y Lionel Messi que gravitaba poco. En ese panorama, Colombia tuvo otra situación de gol a los 33 minutos con Jefferson Lerma, un remate de media distancia que el ‘Dibu’ Martínez envió al tiro de esquina. Después de una primera mitad en la que ambos tuvieron ocasiones, se fueron al descanso para afinar detalles pensando en la parte complementaria.

Se definió en el tiempo extra

El segundo tiempo arrancó sin cambios en los equipos y ganó en emociones; no obstante, los argentinos se vieron sacudidos a los 66 minutos con la lesión de Lionel Messi, quien abandonó el campo llorando y adolorido del pie derecho. Antes de ello, Jhon Arias tuvo un remate en diagonal a los 47 que se perdió por el palo izquierdo y luego Dávinson Sánchez cabeceó mal a los 54 en el área pequeña. La ‘Albiceleste’ también tuvo lo suyo a los 58 con un remate del ‘Fideo’ que Camilo Vargas mandó al tiro de esquina, hasta que llegó el infortunio de la ‘Pulga’, quien en un intento por pelear la pelota con Johan Mojica, pisó mal en el campo, resbaló y se llevó inmediatamente las manos al tobillo derecho.

Nicolás González ingresó por Lionel Messi, que minutos después fue enfocado por las cámaras mientras se encontraba entre lágrimas en el banco, y el de la Fiorentina incluso logró anotar a los 74, pero su gol fue invalidado por fuera de juego de Tagliafico. El partido se fue al tiempo extra de 30 minutos, con múltiples sustituciones en ambos combinados, y uno de ellos fue el ingreso de Lautaro Martínez, quien a los 112 marcó el gol de la victoria, su quinto del torneo, tras una asistencia de Giovani Lo Celso al espacio y que el ‘Toro’ definió con un disparo potente dentro del área grande.

Con este tanto, el delantero del Inter de Milán se coronó como el máximo goleador del torneo con cinco goles, tras haber anotado un doblete contra Perú y dos más frente a Chile y Canadá en la fase de grupos. A pesar de no marcar en cuartos ni en semis, el atacante brilló con luz propia en los momentos decisivos de su equipo. De esta manera, Argentina continuó así escribiendo una historia extraordinaria, de la mano de su técnico Lionel Scaloni, en medio de una noche soñada para la despedida de Ángel Di María de la ‘Albiceleste’ y la posible última Copa América del ‘10′.

Lautaro Martínez marcó el gol del triunfo para Argentina ante Colombia. (Foto: AFP)

El adiós del ‘Fideo’

Este campeonato de Argentina no solo marca una etapa gloriosa en la historia de su fútbol, sino también la última vez que uno de los artífices de su exitosa campaña se vista de albiceleste. Ángel Di María, compañero eterno de Lionel Messi, se despidió de la selección con un nuevo título, la Copa América de Estados Unidos 2024. “Estaba escrito, era de esta manera, se lo dije anoche a los chicos en la cena, que era la última Copa América y se terminaba acá. Soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba y me retiraba de esta manera”, declaró al término del partido jugado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Di María aseguró que “no es fácil salir tantas veces campeones”.”Lo sé porque viví del otro lado también, durante 10 años luchándola, peleándola, no es fácil, llegar a las finales y ganarlas y ahora se está dando. Es así, en algún momento se tenía que dar”, agregó. ”Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo que nada, como le dije anoche a los chicos estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera, qué mejor que así, no? Se lo dije a muchos de los chicos de la anterior camada, me hubiese gustado también ganar una con ellos, lo merecíamos también, pero bueno, se dio en este momento, el seguir insistiendo y estos chicos me dieron todo”, expresó.

Ángel Di María dejó una huella imborrable en la historia reciente del fútbol argentino con sus goles decisivos en momentos claves de torneos internacionales. Desde su gol en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 hasta su histórico tanto contra Brasil en la Copa América 2021, pasando por el gol ante Suiza en el Mundial 2014 y su participación destacada en la Finalissima contra Italia en 2022, el ‘Fideo’ ha sido un jugador crucial en los instantes más importantes de la Albiceleste.

Su legado culminó en el Mundial de 2022 con un gol frente a Francia en la final, marcando el 2-0 parcial en un partido que quedará grabado en la memoria de los aficionados argentinos. A lo largo de casi 16 años con la ‘Albiceleste’, desde su debut en las Eliminatorias para Sudáfrica 2010 hasta su despedida en la Copa América de 2024, Ángel Di María demostró su habilidad, determinación y capacidad para marcar la diferencia en muchas situaciones, dejando un legado de éxito y entrega en cada encuentro que disputó con la camiseta de su país.

Ángel Di María se despidió de la Selección Argentina con el título de Copa América. (Foto: AFP)

¿Qué se le viene a Argentina?

La victoria de la ‘Albiceleste’ sobre Colombia en la final de la Copa América 2024 en Miami, Estados Unidos, asegura su participación en la Finalissima 2025, un torneo que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Argentina se enfrentará a España, ganadora del campeonato de selecciones más prestigioso del ‘Viejo Continente’ tras vencer a Inglaterra. Aunque la realización del evento aún no está confirmada, existe un acuerdo entre Conmebol y UEFA vigente hasta el 30 de junio de 2028 que sugiere que la Finalissima se llevará a cabo, probablemente entre junio y julio de 2025, siguiendo el precedente establecido por la edición anterior.

Argentina participará en la Finalissima por segunda vez consecutiva, después de su victoria sobre Italia en 2022. Aunque la sede del evento aún no se ha determinado, es probable que se celebre en América, dado que la edición de 2022 tuvo lugar en Wembley, Inglaterra. Estados Unidos, que albergará el próximo Mundial y organizó la Copa América 2024, se perfila como una opción posible para este enfrentamiento. Recordemos que la Finalissima, anteriormente conocida como Copa Artemio Franchi, tiene una historia que se remonta a 1985, cuando Francia derrotó a Uruguay en París. Tras una larga espera, el torneo se reanudó hace dos años con la victoria de la ‘Albiceleste’ sobre la ‘Azurra’, marcando un nuevo capítulo en esta competición que enfrenta a lo mejor del fútbol de América y Europa.

Argentina venció por 1-0 a Colombia en la final de la Copa América 2024. (Foto: AFA)





