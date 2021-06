Este miércoles por la mañana fue un día clave en la Selección Peruana. ¿El motivo? El ‘profe’ Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa y, de paso, diseñó el once que arrancará ante Brasil, en el debut de la Copa América. Ahora, algo que llamó la atención durante la práctica en el estadio Nilton Santos, no necesariamente tuvo que ver con una estrategia del ‘Tigre’, sino con una ausencia: la de Miguel Trauco.

Depor conoció que el lateral izquierdo no estuvo en el entrenamiento debido a un dolor en la garganta. Felizmente no es nada de cuidado y en breve se acoplará a los trabajos con el resto del plantel (este jueves por la mañana hay un último ensayo). Ahora, para no perder ritmo, el defensor realizará esta tarde algunos trabajos físicos en la concentración.

Si bien Miguel Trauco por lo general es fijo en la pizarra de Ricardo Gareca, en los últimos días Marcos López fue quien ocupó su lugar. Todo hace indicar que este último estará este jueves desde el vamos contra Brasil. Al parecer su buena actuación en el triunfo contra Ecuador, a 2,850 metros de altura, le dio un plus. Además esta Copa América también le sirve al DT para seguir de cerca a otros jugadores.

Por otro lado se conoció que en las últimas pruebas de COVID-19, que se le realizó a la delegación de la Selección Peruana, todos salieron negativos. Es decir, la blanquirroja ya está lista para iniciar su camino en este certamen internacional.

El once que alista el ‘Tigre’

Ricardo Gareca prácticamente tiene listo el equipo que estará desde el vamos ante la selección de Tite, la cual ganó en su debut en el certamen: derrotaron 3-0 a Venezuela. Todo hace indicar que Perú iniciará con Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Luis Abram, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

De otro lado, el ‘profe’ confirmó que Santiago Ormeño recién estará apto para la segunda fecha (viene realizando trabajos diferenciados, por un golpe en el tobillo). “Él está en un proceso de recuperación para ponerse de la mejor manera. Recién veremos la posibilidad, a partir del segundo partido, para que pueda estar en mejores condiciones”, expresó el DT.









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR