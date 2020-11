Después de que Sony anunció la cancelación de “Spider-Man 4” , el estudio optó por un reinicio en lugar de otra secuela, dando lugar a “The Amazing Spider-Man”, dirigida por Marc Webb. La cinta de 2012 fue el comienzo de una nueva historia con Andrew Garfield como Peter Parker, Emma Stone como Gwen Stacy, Sally Field como la tía May y Martin Sheen como el tío Ben.

La película tuvo una buena respuesta del público, aunque no significativa, y dio paso a “The Amazing Spider-Man 2”, que llegó a las pantallas en el verano de 2014. Sin embargo, no cumplió con las expectativas, por lo que la franquicia fue descartada. Hablar de Garfield como Peter ha traído varios debates, en especial por parte de los fanáticos de Marvel Comics. Esta vez, el sitio web “Screenrant” hace una lista de 10 preguntas sin respuesta sobre su universo.

Es la cuarta película de Columbia Pictures basada en Spider-Man, y la primera película de un reboot de la franquicia cinematográfica del personaje de Marvel Comics (Foto: Marvel)

1. ¿QUÉ LE PASÓ A HARRY?

En la segunda entrega, vemos que Harry Osborn tiene una misión: necesita la sangre de Spider-Man para tratar una enfermedad debilitante que había acabado con su padre Norman. Cuando es rechazado, termina transformándose en el Duende Verde. Lo último que vemos de Harry es él hablando con Gustav Fiers desde su celda en Ravencroft, con la pareja conspirando para formar un equipo. Hubiera sido interesante ver qué sucedió después, por ejemplo, cómo Peter habría reaccionado ante su viejo amigo después de la muerte de Gwen Stacy, un asesinato del que es responsable.

2. ¿NACIÓ EL DOCTOR OCTOPUS?

Las alas de buitre no son lo único que ven los espectadores cuando Fiers camina por Oscorp. También hay un par de brazos mecánicos que insinúan la presentación del Doctor Octopus, uno de los personajes más famosos de la historia de Spider-Man. La última vez que el personaje apareció en la pantalla grande fue en Spider-Man 2 de 2004, interpretado por Alfred Molina. La vista de estos brazos sugiere que los Seis Siniestros estaban muy alineados, pero, debido a que la tercera y última entrega de la trilogía nunca se hizo, no hay una respuesta.

3. ¿SOBREVIVIÓ EL PAPÁ DE PETER PARKER?

Hay una escena eliminada en el DVD y Blu Ray de “The Amazing Spider-Man 2” que muestra al padre de Peter Parker, Richard, regresando de entre los muertos. Se acerca a su hijo en el cementerio de Gwen Stacy y Peter accede a tener una conversación con él, después de superar su enojo. No se explica cómo logró sobrevivir a un accidente aéreo, por lo que nos encantaría obtener una respuesta sobre si realmente regresó.

4. ¿MARY JANE ENTRÓ EN “THE FRAY”?

Shailene Woodley fue elegida como Mary Jane Watson para “The Amazing Spider-Man 2” pero ese éxito de taquilla terminó sin que ella apareciera. Para el director Marc Webb hacer aparecer a Mary Jane, habría eliminado parte del impacto de la muerte emocional de Gwen. Así que tenemos curiosidad por saber si Mary Jane entró en la refriega tras la muerte de Gwen. Después de todo, en los cómics, eso es lo que sucedió.

5. ¿NORMAN OSBORN SOBREVIVIÓ?

Norman Osborn parece fallecer durante la segunda película de la serie, sucumbiendo a la misma enfermedad que pone en peligro la vida de Harry. Sin embargo, cuando se escanea su cama en busca de signos de vida, se sugiere que Norman pudo haber vivido. En los cómics, es Norman quien se convierte en el Duende Verde. Entonces, ¿es posible que, en el mundo de Garfield, haya dos versiones del personaje?

La cinta de 2012 fue el comienzo de una nueva historia con Andrew Garfield como Peter Parker, Emma Stone como Gwen Stacy, Sally Field como la tía May y Martin Sheen como el tío Ben (Foto: Marvel)

6. ¿ELECTRO VIVE?

Peter y Gwen se unen para asegurar la derrota de Electro, después de eso parece haber sido borrado. Sin embargo, con Jamie Foxx regresando ahora en Spider-Man 3, se desató una ola de teorías y rumores. Es posible que Foxx toque la misma versión de Electro que hizo en 2014, o podría ser un nuevo Max Dillon ambientado en un universo diferente. Sin embargo, hasta que salga esa película, nuestras preguntas seguirán sin respuesta.

7. ¿NACIÓ EL BUITRE?

En “Amazing Spider-Man 2” se muestran pistas sobre una película de Sinister Six. Los propios Oscorp son en gran medida los antagonistas, y se ve a la organización sombría trabajando en varios proyectos y uno parece insinuar que Vulture existe dentro de ese universo. Cuando Gustav Fiers pasea por el lugar, se pueden ver alas mecánicas al fondo. Obviamente, hay un Buitre en el MCU, con Michael Keaton interpretando a Adrian Toomes en Spider-Man: Homecoming. Pero, en este universo alternativo, podría existir otro.

8. ¿QUIÉN MATÓ AL TÍO BEN?

El tío Ben muere en la primera película de “Amazing Spider-Man”. Un ladrón le dispara y esto hace que Peter se enfurezca y el héroe se desvíe de su camino para descubrir al asesino. Sin embargo, esto no sucede. Es solo un pequeño cabo suelto, pero todavía no sabemos quién estuvo realmente detrás de la muerte de Ben.

9. ¿LA TÍA MAY PUEDE DESCUBRIR LA VERDAD?

Cerca del final de “The Amazing Spider-Man 2”, la tía May está empezando a darse cuenta de que su sobrino Peter es en realidad el mismo Spider-Man que se lanza por Nueva York para salvar a todos. Casi hay un entendimiento no dicho, pero no lo sabemos con certeza. La cancelación de una tercera película significa que no sabemos qué pasó después.

10. ¿QUÉ PASÓ CON LA PELEA DE RINOCERONTES?

“The Amazing Spider-Man 2” terminó en un cliffhanger. Rhino estaba preparado para causar una carnicería en Nueva York después de ser liberado de la cárcel. El éxito de taquilla termina con Rhino disfrazado y Spider-Man interviene para salvar el día. Sin embargo, nunca pudimos ver la pelea, así que nos encantaría saber cómo se desarrolló.

“The Amazing Spider-Man 2” llegó a las pantallas en el verano de 2014 (Foto: Marvel)