En los últimos años, ‘Lucifer’ se convirtió en una de las series más populares y aclamadas de Netflix. La ficción, que primero fue trasmitida por FOX y luego fue recogida por el gigante de streaming, está protagonizada por Tom Ellis y, con el correr de las temporadas, su aprobación fue creciendo a pasos agigantados.

La premisa de Lucifer sigue al diablo cuando decide tomar un descanso de gobernar el infierno para dirigirse a Los Ángeles. Aquí conoce a la detective Chloe Decker (Lauren German) y posteriormente se convierte en consultor del LAPD, ayudando a resolver crímenes.

‘Lucifer’ estrenará la segunda parte de la quinta temporada en el 2021. Sin embargo, aún no hay una fecha exacta. Antes de que lleguen los nuevos capítulos, el portal web “Screenrant” elabora una lista de 7 cosas que no tienen sentido en la historia encabezada por Tom Ellis.

La quinta temporada de “Lucifer” está dividida en dos partes de 8 capítulos. Los primeros ya están disponibles en Netflix desde el 21 de agosto (Foto: Netflix)

1. CHLOE COMO EL REGALO DE DIOS PARA LUCIFER: Los fanáticos saben que Chloe había sido literalmente un regalo de Dios a los Decker para que se cruzara con Lucifer en algún momento en el futuro. Se ha asumido, tanto por los personajes como por la audiencia, que tal vez Chloe fue crucial para la existencia de Lucifer, ya que ella era la única que podía hacerlo vulnerable. Pero esto nunca se abordó claramente. Por lo que se espera que, en la segunda mitad de la temporada 5, Dios mismo explique la razón por la que la creó.

2. EL ALMA DE MAZIKEEN: Maze, interpretada por Lesley-Ann Brandt, ha estado pasando por una crisis en la serie. Está sola, desesperada por amor y por un alma que, como demonio, no posee. La soledad de Maze la ha dejado bastante confusa a veces, alterando incluso a la pequeña Trixie y su relación con Chloe. Sin embargo, ella demuestra ser emocionalmente volátil y quizá ha desarrollado un alma sin darse cuenta.

3. CUANDO LUCIFER PIERDE SU MOJO: Al final de la primera parte de la temporada 5, Lucifer perdió su mojo con Chloe. Su poder de sacar a relucir los deseos más profundos de la gente se había transmitido mágicamente a Chloe cuando durmieron juntos. Sin embargo, después de que el mojo del diablo le fuera devuelto, de repente se dio cuenta de que ya no era físicamente vulnerable con Chloe. Este paso y regreso del mojo parecía muy confuso. Aunque quizá los escritores estaban tratando de decir algo profundo, realmente tenía poco sentido.

4. LOS ÁNGELES VOLADORES: Lucifer mencionó cómo su hermano mayor Amenadiel había chocado accidentalmente con un puente mientras volaba sobre Los Ángeles. La pregunta es, ¿pueden los humanos ver ángeles volando en este universo de fantasía? Posiblemente no, ya que eso resultaría en un caos total. Pero entonces, o los ángeles pueden volverse invisibles mientras agitan sus alas, lo que nunca se ha mencionado, o en el caso de Amenadiel al menos, podría haberse detenido o al menos haberlo ralentizado antes de despegar.

“Lucifer” está protagonizada por Tom Ellis (Foto: Netflix)

5. MORIR O NO MORIR: Caín fue el principal antagonista de la temporada 3 de Lucifer. El actor Tom Welling interpretó al fornido Marcus Pierce, el nuevo jefe de LAPD, hasta que su carácter vaciló. Después de buscar una forma de morir durante siglos, Cain se enamoró de Chloe y quiso envejecer con ella. Ahora eso tenía sentido hasta que una vez más decidió recuperar su marca de alguna manera para no morir. Toda la confusión sobre si quería morir o no, no tenía ningún sentido.

6. MAZE Y SUS CUCHILLOS: Mazikeen aterroriza al infierno por la forma en que maneja sus cuchillos y disfruta torturando almas. Sin embargo, se ha demostrado que el infierno es literalmente la peor pesadilla ya que las personas terminan reviviendo sus peores pesadillas una y otra vez una vez, por lo que lentamente se vuelven locos. Pero si estar en el infierno implica reproducir alguna escena que atormentaría a una persona, ¿dónde entran los cuchillos de Mazikeen? No parece haber mucho margen para la tortura física ya que el alma está traumatizada emocional y mentalmente.

7. LUCIFER BUSCA SOLUCIONES EN ASUNTOS MENORES: Lucifer va deambulando por Los Ángeles resolviendo misterios con la mujer que ama en secreto. Eso está muy bien, pero lo que a veces se siente un poco forzado y sin sentido es cuando Lucifer decide que encontrará respuestas a sus diversos problemas en el comportamiento humano.

'Lucifer' estrenará la segunda parte de la quinta temporada en el 2021 (Foto: Netflix)