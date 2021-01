“Shingeki no Kyojin” está en un momento de gran conflicto con el ataque de Eren a Marley, provocando la muerte de algunos personajes que se presentaron en la temporada 4 de la serie. Los primeros capítulos presentaron el mundo de “Attack on Titan” cuatro años después de lo que sucedió en la Isla Paradis con un nuevo territorio: Marley.

Marley es una nación que se ubica al otro lado del mar de la Isla Paradis, donde los eldianos viven como si fueran esclavos. Con la promesa de servir a Marley con los poderes titanes, algunos eldianos se han alistado al ejército y son utilizados en guerra contra otros países, que vieron a Marley debilitado en los últimos años y decidieron atacarlo.

A la par, un conflicto se armaba dentro de la misma Marley, donde los grandes generales militares planeaban una invasión nuevamente a la Isla Paradis, todo con tal de recuperar el Titán Fundador, el Titán de Ataque y el Titán Colosal quede Eren y Armin poseen. Lo que nadie se esperaba, es que ellos atacaran primero a Marley.

En plena conferencia internacional brindada por Willy Tybur, Eren se alzó en su forma Titán y lo devoró, pensando que él poseía el poder del Titán Martillo de Guerra. Para su mala suerte, era su hermana quien lo tenía, así que comenzaron una batalla con la Legión de Reconocimiento que dejaron muchos muertos en el episodio.

¿QUIÉNES MURIERON EN EL ATAQUE DE EREN Y LA LEGIÓN EN “SHINGEKI NO KYOJIN” 4X06?

1. Willy Tybur

Willy Tybur falleció luego de revelar la historia real del Rey Fritz (Foto: Studio Mappa)

A pesar de que en el episodio anterior de “Shingeki no Kyojin” estaba muy claro que Willy Tybur había muerto, lo más probable es que Eren lo hubiera tenido moribundo en lugar de matarlo directamente. Esto se debió a que Eren quería el poder del Titán Martillo de Guerra y necesitaba comérselo mientras estaba vivo. Al final, él no tenía el poder titán y murió en las fauces de Eren.

2. Zofia

Zofia murió aplastada por una roca (Foto: MAPPA Studio)

Zofia murió aplastada por una roca cuando Eren emergió como el Titán Fundador y el Titán de Ataque. Zofia era uno del pequeño grupo de jóvenes amigos que competían por ser nombrados sucesores de Titán. Estaba cerca de Udo, Porco Galliard, Gabi, Colt y Falco, pero ella fue la única víctima fatal directa de las acciones de Eren.

3. Udo

Udo murió por intentar salvar a Zofia (Foto: MAPPA Studio)

Udo murió tratando de rescatar a Zofia en vano durante la batalla de Eren. Colt y Gabi intentaron llevar a Udo a un hospital, pero estaba demasiado lleno como para recibir ayuda. Gabi se fue enojada, haciendo un comentario sobre la muerte de Udo, por lo que podemos asumir que realmente falleció por sus heridas.

4. Militares y civiles

Civiles y Militares murieron en el ataque de Eren (Foto: MAPPA Studio)

Numerosos civiles y militares murieron. Se suponía que los civiles debían mantenerse lo más mínimos posible, según la charla de Mikasa con Eren. Pero esto es guerra y la muerte es inevitable. Eren no solo mató a gran parte de los militares, sino que el equipo de la Legión de Reconocimiento también mató a muchos, incluidos algunos que estaban hablando con Gabi.

5. El cuerpo del Titán Martillo de Guerra

El cuerpo del Titán Martillo de Guerra quedó inutilizado (Foto: MAPPA Studio)

Aunque Eren tiene la intención de comerse al Titán Martillo de Guerra, no está claro si tendrá éxito. Galliard lo atacó antes de que pudiera, pero luego Galliard fue atacado por Levi. Ahora Eren es libre de volver a intentarlo, y muchos suponen que tendrá éxito, pero no está del todo claro. Lo único que se sabe es que el cuerpo del Titán ha sido desconectado y no parece poder moverse o vivir sin la hermana de Willy Tybur.

6. Porco Galliard (Acorralado)

Porco se da cuenta que los 'simples humanos' están a punto de matarlo (Foto: NHK)

Se desconoce el destino de Galliard. Estaba vivo la última vez que lo vimos, pero Levi lo había atacado y el equipo de la Legión de Reconocimiento estaba descendiendo sobre él. No parece ser que viva mucho, pero eso es solo una suposición. Quizás intentarán mantenerlo con vida para que Eren u otra persona consiga sus poderes, aunque eso sería difícil de hacer dada la naturaleza de la batalla en la que se encuentran.