El anime “Shingeki no Kyojin” se despidió después de una larga espera a nivel global. A solo unos días de su emisión en Japón y en todo el mundo, han surgido más detalles sobre el desenlace de la creación de Hajime Isayama. ¿Te gustaría recibir un resumen de las temporadas anteriores y no estás seguro del orden en que ocurrieron? Pues, esta nota es para ti.

La canción del episodio llevó por título “To You Two Thousand Years... Or... Twenty Thousand Years From Now” y estará a cargo de Linked Horizon, la banda que previamente interpretó los openings de “Attack on Titan” como “Shinzou wo Sasageyo”, “Flügel der Freiheit” y “Guren no Yumiya”.

De esta manera, la obra de Hajime Isayama explorará las consecuencias de la decisión de Eren Jaeger de activar El Retumbar de la Tierra para enfrentar a los enemigos de Paradis, es decir, el resto del mundo.

"Attack on Titan" concluirá con un épico enfrentamiento entre el Equipo de Exploración y Eren Jaeger (Foto: MAPPA)

Además de proporcionar el orden correcto para ver la serie, también abordaremos las OVAs, las películas resumen de la serie y, además, exploraremos algunas curiosidades adicionales, como las inusuales adaptaciones live-action y las versiones Chibi.

“SHINGEKI NO KYOJIN”: DESCUBRE LA SECUENCIA DE LAS TEMPORADAS DE LA SERIE, LAS PELÍCULAS Y LAS OVAS

Temporadas de “Shingeki No Kyojin”

En ese sentido, cabe decir que la temporada 1 es la más larga de toda la ficción. Cuenta con 26 capítulos y fue estrenada a mediados de 2013. El orden y el número de capítulos por temporada quedaría así.

“SHINGEKI NO KYOJIN”: temporada 1 (2013, 26 capítulos)

temporada 1 (2013, 26 capítulos) “SHINGEKI NO KYOJIN”: temporada 2 (2017, 12 capítulos)

temporada 2 (2017, 12 capítulos) “SHINGEKI NO KYOJIN”: temporada 3 parte 1 (2018, 12 capítulos)

temporada 3 parte 1 (2018, 12 capítulos) “SHINGEKI NO KYOJIN”: temporada 3 parte 2 (2019, 9 capítulos)

La final de “Shingeki no Kyojin” mostrará la épica batalla final entre Eren y lo que queda del Cuerpo de Reconocimiento (Foto: MAPPA)

“SHINGEKI NO KYOJIN”: última temporada parte 1 (2020-2021, 16 capítulos)

última temporada parte 1 (2020-2021, 16 capítulos) “SHINGEKI NO KYOJIN”: última temporada parte 2 (2022, 12 capítulos)

última temporada parte 2 (2022, 12 capítulos) “SHINGEKI NO KYOJIN”: última temporada parte 3 parte 1 (2023, 2 capítulos)

última temporada parte 3 parte 1 (2023, 2 capítulos) “SHINGEKI NO KYOJIN”: última temporada parte 3 parte 2

Ovas de “Shingeki No Kyojin”

“El diario de Ilse” (2013)

“El Visitante inesperado” (2014)

“Dificultad” (2014)

“Sin lamentos 1″ (2014)

“Sin lamentos 2″ (2015)

“Lost Girls” (2017)

PELÍCULAS Y ESPECIALES DEL ANIME

Por último, deberás tener en cuenta a los especiales del anime. Estos son los siguientes:

“SHINGEKI NO KYOJIN”: versión Chibi

“SHINGEKI NO KYOJIN”: Live action

Pero eso no es todo, pues también se ha anunciado un proyecto en colaboración con Hollywood programado para 2024, en el que Andy Muschietti, director de “It”, estará tomando las riendas de otro especial dedicado al anime.

“Shingeki No Kyojin: The Final Season” Parte 4 es uno de los estrenos más esperados para esta semana (Foto: MAPPA)

Sea como fuere, todo hace indicar que la fase de preparación no está progresando, y no hemos recibido información sobre el elenco o el inicio de la filmación.