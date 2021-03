“Shingeki no Kyojin” se define por sus personajes moralmente grises, un fenómeno que se hace cada vez más evidente a lo largo de la temporada final. Aunque sus héroes luchan para salvar a su gente y procurar su supervivencia, a veces han demostrado ser los demonios de los que se les acusa en la serie.

Sin embargo, el pecado más cardinal de cada héroe de “Atack on Titan” tiene un nivel de gravedad diferente. Aunque pueden ser los héroes de la historia, eso no los exime de hacer cosas horribles. Algunos personajes incluso han cometido múltiples pecados en nombre de su misión que han tenido horribles consecuencias.

El caso más reciente fue en el capítulo 14 de la temporada 4 en el que Levi se ve forzado a matar a todo el equipo bajo su mando por haber sido convertidos por Zeke o si se recuerda en el ataque a Marley en el que muchas personas murieron a manos de Eren y todo el equipo de exploración, entre ellos Mikasa, Sasha, Jean, Connie, Armin y Hange como el cerebro del rescate.

Daremos un recuento de las peores y más inquietantes cosas que los héroes de “Shingeki no Kyojin” han hecho. Sigue leyendo y entérate de cuales son. Alerta de spoilers si no has culminado de ver “Atack on Titan” en algunas de las temporadas, por lo que te recomendamos terminar la seria antes de seguir en el artículo.

LAS 10 MUERTES MÁS INQUIETANTES DE “SHINGEKI NO KYOJIN”

10. La confianza de Connie en Reiner hizo que el equipo confiara más en él

Reiner y Connie (Foto: Crunchyroll)

Durante el ataque al castillo de Utgard, Connie se sorprendió al descubrir que un titán había roto las defensas. Sin embargo, Reiner pudo intervenir, cargando rápidamente a la criatura sobre su espalda y arrojándola fuera de la torre. La dependencia de Springer solo congraciaría al espía marleyiano aún más en sus filas.

Aunque con frecuencia lamentó su inutilidad y generalmente se encuentra entre los personajes más benevolentes del elenco, fue un error desafortunado que hizo que la eventual traición del Titán Blindado fuera más difícil de soportar.

9. Historia motivó la traición de Ymir

Ymir e Historia (Foto: Cruchyroll)

Sintiendo que Paradis estaba condenado, Ymir se ofreció como voluntario para unirse a los guerreros con la condición de que Historia estuviera a salvo. Este fue un grave error que presagió graves consecuencias, la más inmediata de las cuales fue el hecho de que facilitó la fuga de Reiner.

Además, regresó a Marley de buena gana y permitió que su Titan Mandíbula cayera en las garras de un usuario más malévolo. Aunque esto presagiaba problemas importantes para Paradis, Historia no puede cargar con la culpa por las acciones de su amante, incluso si se cometieron en su nombre.

8. Sasha cuestionó si los refugiados deberían ser aceptados después de la caída de Shiganshina

Sasha Blouse (Foto: Crunchyroll)

Después de la caída de Shiganshina, hubo una afluencia masiva de refugiados al muro interior. Esto impidió el terreno en el que el ganado podía pastar e hizo que la carne escaseara. Enfurecida por que le negaran su comida favorita, Sasha se quejó con su padre sobre los migrantes y dijo que no era problema del interior que su casa se cayera.

Esto mostró una cantidad impactante de crueldad para aquellos que acababan de sufrir una pérdida indescriptible. Afortunadamente, sus sentimientos eran intrascendentes y no influían en la forma en que interactuaba con el resto de los Scouts.

7. Erwin participó en un golpe que sabía que podría desestabilizar a la humanidad

Erwin Smith (Foto: Crunchyroll)

En última instancia, el producto del golpe para derrocar a los nobles corruptos de Paradis fue un beneficio neto para la nación. Sin embargo, es menos loable cuando se consideran los pensamientos de Erwin sobre lo que pudo haber sucedido.

Después de la insurrección facilitada por Pyxis, admitió que sus acciones tenían el potencial de hundir a su país en disturbios civiles. Además, sabía que estaba poniendo a Paradis en peligro ya que los gobernantes anteriores, corruptos como eran, lograron mantener la paz durante más de cien años.

6. Jean dejó escapar al titán blindado

Titan Blindado (Foto: Crunchyroll)

Después de que Reiner fue derrotado por la artillería mejorada de los Scouts, Hange y Jean descendieron para enfrentarse al traidor. La intuición inmediata del científico fue reclamar su vida, ya que esperar podría permitirle recuperar su forma de titán. Reiner demostró una capacidad para recuperarse más rápido que Bertholdt.

Sin embargo, Jean insistió en que le perdonaran la vida por compasión por su ex compañero de equipo, justificando además que Paradis podría usar a su titán. Esto hizo que Hange dudara y brindó a los aliados de Reiner la oportunidad de llevarlo a un lugar seguro.

5. Mikasa intentó atacar a Levi porque no le gustó su juicio

Mikasa y Levi (Foto: Crunchyroll)

Después de que Armin y Erwin resultaron gravemente heridos, Levi fue responsable de decidir quién viviría y quién no. Tanto Mikasa como Eren abogaron enérgicamente por su amigo, citando que su sacrificio permitió la captura de Bertholdt para empezar, a pesar de que el comandante había pagado un costo similar por su victoria sobre Zeke.

Mikasa no estaba satisfecha con el mero debate e intentó atacar físicamente a Levi Ackermann. Su imprudencia podría haber presagiado resultados desastrosos si Hange y los otros exploradores no llegaban para detenerla.

4. Levi intentó matar a Erwin en un ataque de ira

Levi y Erwin (Foto: Crunchyroll)

Después de que Levi sintió su primera pérdida tangible a manos de los titanes, lloró por los aliados que no sobrevivieron a la batalla. Erwin declaró que debería calmarse ya que su disposición actual era “antiestética”, lo que llevó a Ackermann a arremeter contra él con la intención de quitarle la vida.

Afortunadamente, Smith pudo defenderse de él y sacar al hombre de su histeria. Desde que Levi escuchó, los dos cultivarían una hermosa amistad como los guerreros más esenciales para asegurar la libertad de su nación.

3. Hange tortura a prisioneros para obtener información

Hange Zoe (Foto: Crunchyroll)

Hange fue responsable de extraer información de los esbirros de Rod Reiss después de que los Scouts fueran tildados de fugitivos. Aunque asistida por Levi, muchas de las decisiones creativas para arrancar la verdad a sus víctimas fueron suyas. Además, abordó su dolor con mucho más celo y sadismo que el de su elector.

Por más horrible y brutal que se volviera su interrogatorio, daría frutos. A partir de los valiosos detalles que se extrajeron de sus víctimas, los exploradores pudieron localizar la fortaleza del monarca y obtener a Eren de sus desquiciadas garras.

2. Armin mató a muchos marleyianos transformándose en el Titan Colosal

Armin, Titan Colosal (Foto: Crunchyroll)

La forma más efectiva de destruir el puerto de Marley era si Armin capitalizaba las propiedades destructivas del Titán Colosal. Al transformarse cerca del muelle, erradicó toda su flota y se aseguró de que su país no fuera invadido pronto. Sin embargo, hacerlo costó un número sin precedentes de víctimas, matando a no combatientes y niños de forma indiscriminada.

A diferencia de Eren, mostró un remordimiento mucho mayor por el dolor que había causado, incluso si era necesario para su supervivencia. Las visiones de los cadáveres sobre los que pasaba lo perseguían mucho después de que regresara a casa y tuviera la oportunidad de contemplar sus acciones.

1. Eren atacó imprudentemente a Marley, poniendo a todos en riesgo

Eren Jaeger (Foto: Cruncyroll)

Algunos podrían argumentar que la decisión de atacar a Marley fue necesaria. Dado que veían a los Eldianos como demonios, un ataque preventivo era vital para asegurar su forma de vida. Sin embargo, Eren no solo se acercaría a atacar a la nación enemiga desde el lente de la venganza, sino que no mostró piedad por los inocentes a quienes lastimó.

Al contrario, se transformó deliberadamente ante un gran teatro de no combatientes. Para empeorar las cosas, los otros Eldianos no estaban completamente al tanto de sus planes, sino que se vieron obligados a ayudarlo para que no perdieran el mayor activo que tienen. Más tarde, Levi le explicaría a Yeager cómo traicionó la confianza del grupo.