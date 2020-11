“Attack on Titan”, también conocido como “Shingeki no Kyojin” por su idioma original, ha estado ausente de la pantalla chica por un tiempo, pero planea hacer un regreso radical a la televisión en las próximas semanas. La franquicia está lista para estrenar su cuarta y última temporada con el fin de la historia.

Actualmente, el manga está en sus momentos finales, siendo el mismo creador de la franquicia Hajime Isayama quien confirmó que el manga está a un 98% de ser terminado. En el último capítulo publicado, se ha desatado lo que sería el último arco de la historieta con un terrible enfrentamiento entre Eren y sus amigos.

Mientras que él continúa aprovechando el poder del Titán Fundador y está usando a los Titanes del Muro para provocar The Rumbling y matar a todos fuera de Paradis, Mikasa, Armin y los últimos restos de la humanidad hacen su movimiento contra él al darse cuenta que no cambiará de opinión.

Con esto en mente, es claro que una guerra entre todos los titanes que Eren controla y los miembros supervivientes de la humanidad tendrán muchas bajas, y es muy probable que más de uno de los protagonistas sacrifique su vida. A continuación, los personajes de “Shingeki no Kyojin” que tienen más probabilidades de morir en los próximos capítulos del manga.

¿QUIÉN MORIRÁ AL FINAL DEL MANGA DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

Zeke Jaeger

¿Quiénes morirán en la recta final de "Attack on Titan"? (Foto: Hajime Isayama)

Mientras pensaba en un plan para detener a Eren sin matarlo, el Cuerpo de Exploración y la Unidad de Guerreros se dieron cuenta de que podían matar a Zeke. Dado que el objetivo de Eren solo se hizo realidad después de que los dos hicieron contacto, The Rumbling puede detenerse si Zeke es retirado del titán de Eren.

Sin embargo, cuando comenzó la batalla final, apareció el Titán Bestia y arrojó piedras a los oponentes de Eren. Dado que el objetivo de Zeke era alterar los cuerpos de los eldianos para que ya no pudieran tener hijos, lo más probable es que Eren lo esté controlando. Será difícil para ellos eliminar a Zeke, pero esta parece ser su mejor oportunidad para salvar el mundo.

Reiner Braun

¿Quiénes morirán en la recta final de "Attack on Titan"? (Foto: Hajime Isayama)

No hace mucho, Reiner quería morir. Casi se suicida y se puso en situaciones en las que podría haber sido asesinado. Aunque acordó unirse a los aliados que hizo y detener The Rumbling junto a ellos, no sería sorprendente que parte de su razón fuera para poder morir en su lugar.

Cuando alguien necesitaba retrasar el Rumbling por unos segundos, se ofreció a ser sacrificado antes de que Hange lo detuviera. Puede que finalmente tenga la oportunidad de morir como el héroe que siempre quiso ser, especialmente si tuviera que salvar a su primo pequeño.

Historia Reiss

¿Quiénes morirán en la recta final de "Attack on Titan"? (Foto: Hajime Isayama)

Aunque estuvo en el centro de atención al principio de la serie, la reina de Paradis no ha tenido mucha participación últimamente. Los fanáticos han especulado que morirá mientras da a luz y parece que finalmente ha llegado el momento. Como muchos Eldianos ven a Eren como su líder en lugar de a ella, tendría sentido que él se convirtiera en su nuevo rey.

Hajime Isayama ha revelado lo que se espera sea el panel final de la serie. Un hombre, que la mayoría de la gente piensa que es Eren, sostiene a un bebé y le dice “eres libre”. Este niño podría ser el hijo de Historia, pero como sería un bebé cuando fallezca su madre, Eren se convertiría en el gobernante de Paradis, lo que también explicaría por qué tomó sus decisiones a pesar de saber a qué conducirían.

Levi Ackerman

¿Quiénes morirán en la recta final de "Attack on Titan"? (Foto: Hajime Isayama)

Puede que sea el soldado más fuerte de la humanidad, pero después de su lucha contra Zeke, no está en las mejores condiciones para luchar contra Eren y cientos de Titanes Colosales. Perdió dos dedos y su rostro está muy dañado. Su decisión de seguir luchando en este estado puede llevarlo finalmente a su muerte. Sin embargo, si lo hace, es posible que el Clan Ackerman no termine ahí.

Eren Jaeger

¿Quiénes morirán en la recta final de "Attack on Titan"? (Foto: Hajime Isayama)

Como el protagonista principal se ha convertido en el mayor enemigo del mundo, la serie probablemente terminará con él muriendo o con la destrucción de todas las naciones, excepto Paradis. Los lectores de manga saben que la razón por la que usa The Rumbling es porque puede ver el futuro y quiere que se convierta en realidad.

Cada movimiento que hizo durante años fue para este único objetivo, pero nadie sabe cuál es. Sería sorprendente si parte del futuro que ve también lo mata. Después de todo, todos los que le importaban y que todavía están vivos han terminado sus peleas entre ellos para salvar el mundo. Este podría haber sido su plan todo el tiempo.

VIDEO RECOMENDADO

La cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” será estrenada en 2020 como el final de la lucha de Eren y la Legión de Reconocimiento.

“Shingeki no Kyojin” 4: ¿quiénes son los nuevos personajes de “Attack on Titan”?