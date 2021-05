Hajime Isayama creó originalmente “Shingeki no Kyojin” en 2006 como un libro de 65 páginas. Su trabajo finalmente generó suficiente interés para verlo publicado como una serie en la revista Bessatsu Shōnen a partir de septiembre de 2009. Desde entonces, “Attack on Titan” se ha convertido en una franquicia histórica y una exportación líder de la cultura japonesa.

La historia de este manga sigue las aventuras, a menudo sombrías, de un grupo de jóvenes guerreros conocidos como la Legión de Reconocimiento, que aparentemente protegen su asediada ciudad amurallada de los ataques de monstruosidades grotescas conocidas como los Titanes.

Esta historia de horror, acción visceral y emoción cruda se expandió con el tiempo en discusiones más amplias sobre los legados del dolor involucrados en el grave conflicto bélico entre los pueblos y la degradación gradual de la moral personal frente a la incesante y desesperada supervivencia.

Por ello, los seguidores de “Shingeki no Kyojin” han recolectado una serie de motivos por los cuales el trabajo de Isayama debería continuar. Aquí te compartimos algunos de los más grandes argumentos que han encontrado y las historias que podría abordar el futuro de “Attack on Titan”.

5 RAZONES POR LAS QUE DEBERÍA CONTINUAR “SHINGEKI NO KYOJIN”

1. Al final, casi la mayoría de personajes principales sobrevivieron

Muchos personajes de "Shingeki no Kyojin" sobrevivieron al final, menos Eren y Sasha (Foto: Crunchyroll)

Al final de la serie, la mayoría de los personajes ya habían muerto. Sin embargo, los miembros sobrevivientes de la Legión de Reconocimiento y los Guerreros de Marley pudieron vivir más allá de “El Retumbar”. Debido a esto, los fanáticos no pueden ver lo que les sucede más allá del último capítulo, y aunque sus días de lucha contra los titanes han llegado a su fin, aún sería interesante leer sobre lo que hagan después de eso.

Los guerreros y soldados todavía se ven pasando tiempo juntos, tratando de hacer del mundo un lugar más pacífico, mientras Levi, Gabi, Falco y Onyankopon viven una vida tranquila, e Historia continúa gobernando Paradis. Simplemente leer más interacciones entre ellos haría felices a muchos fanáticos.

2. Existen muchas naciones y eventos de los que no se han profundizado

Armin sigue vivo al final de "Shingeki no Kyojin" (Foto: Kodansha)

Aunque la mayoría de la franquicia tuvo lugar en la Isla Paradis en la década de 850, se muestran otros países y períodos de tiempo, como la vida que Grisha tenía en Marley antes de ir a la isla y siglos antes cuando Ymir Fritz estaba vivo. Hay otros eventos y naciones sobre los que los lectores estarían interesados en aprender más, como La Gran Guerra Titán y Hizuru, el país de donde es Kiyomi.

Dado que el arco de Marley comenzó inmediatamente después del arco de Regreso a Shiganshina, pero tuvo lugar al otro lado del mar unos años más tarde, y los fanáticos aceptaron rápidamente el cambio repentino en el escenario, y algunos incluso se emocionaron con él. Podría suceder lo mismo si la historia continuara en otro lugar y tiempo.

3. Aunque Eren murió, la guerra continúa en el mundo de “Shingeki no Kyojin”

Aunque Eren murió, la guerra continúa en el mundo de “Shingeki no Kyojin (Foto: Kodansha)

Aunque las primeras amenazas de Paradis ahora han sido derrotadas y las batallas nunca serán las mismas para aquellos que pudieron transformarse en Titanes, la guerra no ha llegado a su fin. Se había presagiado muchas veces a lo largo de la serie que los conflictos que enfrentaban los personajes nunca se resolverían realmente, y esto resultó ser cierto mientras la gente de Paradis se prepara para luchar contra el resto del mundo.

Dado que la mayoría de ellos ve a Eren como su salvador, es posible que Armin y los otros personajes principales nunca hagan las paces con ellos, sin importar cuánto lo intenten, e incluso si lograran que los jaegeristas no los pelearan personalmente, no podrían para evitar que intenten conquistar Marley, Hizuru y los demás países del mundo. Quizás esto resulte en que otros guerreros y soldados se conviertan en nuevos personajes principales.

4. Muchos mangas populares han tenido secuelas o spin-off de las franquicias

Una secuela de "Shingeki no Kyojin" podría explorar toda la historia a fondo de Ymir (Foto: Crunchyroll)

“Shingeki no Kyojin” es uno de los mangas más populares jamás escritos, y es bastante común que los mangas exitosos tengan secuelas después de que termina la serie. Dos ejemplos son “Naruto” y “Dragon Ball”. “Naruto” terminó en 2014 y su secuela, “Boruto: Naruto Next Generations” comenzó dos años después, y muchos fanáticos lo disfrutaron a pesar de que la serie principal ya estaba llegando a su fin.

En cuanto a “Dragon Ball”, la secuela más popular, “Dragon Ball Super”, salió 20 años después de que terminara “Dragon Ball Z”, que también fue bien recibida por los lectores, aunque no tanto como la original. Si estos manga pueden continuar incluso después de que terminaron, no hay razón para pensar que “Attack on Titan” eventualmente no continuará también.

5. Algunos fans no entendieron el final o no saben lo que significa

Al final del manga 139 de "Shingeki no Kyojin", Mikasa extraña a Eren y un ave le acomoda su bufanda (Foto: Kodansha)

Por mucho que el final de ”Shingeki no Kyojin” fue presagiado desde el comienzo de la serie, como cuando Eren se despertaba de una pesadilla en el primer capítulo y Armin no podía morir ya que su actor de voz también narra el anime, muchos lectores se sorprendieron por cómo terminó la serie. Creían en las teorías de los fanáticos y esperaban que obtuvieran el final exacto que querían en lugar de pensar en las pistas que Isayama dio durante tanto tiempo, mostrando sutilmente cómo quería terminar la historia para la que tenía múltiples ideas antes de decidirse por la que quería.

El capítulo final ha recibido muchas críticas, y muchos lectores le han dado la espalda. Han dicho que es un mal escritor y no han entendido la historia que intentaba contar. Al escribir algunos capítulos más, podría explicar más a fondo los eventos del último capítulo a aquellos que no entienden por qué Eren hizo lo mejor para Mikasa, por qué no había forma de que hubiera activado la coordenada si no fuera por Dina comiéndose a Carla, y cualquier otra cosa que no hayan entendido.