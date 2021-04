El capítulo 139 del manga de “Shingeki no Kyojin” ha sido publicado recientemente dando un final a la historia de Hajime Isayama. Por su parte, el anime terminará a principios del próximo año con la segunda parte de la cuarta temporada, dando fin también a su carrera en la televisión. Muchos fanáticos están felices de ver el final de una era increíble de la serie, pero el manga y el anime no son los únicos productos establecidos para la franquicia.

Actualmente, hay planes para una adaptación en vivo de la serie. La película será dirigida por Andy Muschietti, director de “The Flash” de DC. El director es también quien dirigió la adaptación de “It” de Stephen King y sería la primera producción cinematográfica de alto presupuesto que planea lanzar Hollywood de esta IP japonesa.

Por su parte, la serie ya tiene dos películas de acción en vivo que se produjeron netamente en su país natal, Japón. La película de Muschietti sería el primer intento de Estados Unidos de adaptar el trabajo de “Attack on Titan”, por lo que sería muy diferente a lo visto en las películas que están disponibles para ver en la plataforma de Netflix.

Pero... ¿Cuándo se estrenará o comenzará a grabar la película live-action de “Shingeki no Kyojin”? Aún no se sabe mucho sobre esta producción, ya que sus responsables han mantenido el proyecto en el más alto secreto. Sin embargo, hay algunos datos que sí se saben sobre esta película y aquí te compartimos todo lo que se sabe.

¿QUÉ PASÓ CON LA PELÍCULA LIVE-ACTION DE “SHINGEKI NO KYOJIN” DE HOLLYWOOD?

Andy Muschietti trabajará en un nuevo live-action de "Shingeki no Kyojin" (Foto: Wit Studio)

Con respecto a esta película de “Attack on Titan”, la versión de Andy Muschietti no se ha discutido mucho más allá de una referencia que hizo el director en 2019 durante una entrevista, en la que el creador habló sobre su pasión por el proyecto y cuánto estaba deseando profundizar en las aventuras de la Legión de Reconocimiento con una nueva versión:

“Estoy fascinado con Attack on Titan. Es una historia que vi por primera vez el anime y luego el manga... Me parece fascinante. Hay muchos temas que me atraen mucho, de los que quiero hablar. También es una fascinante aventura de terror. También están todos los elementos del drama humano. Así que tengo muchas ganas de hacerlo“.

Andy Muschietti ha confesado estar fascinado con el trabajo de Isayama (Foto: Warner Bros.)

Muschietti lanzó “It: Chapter Two” en 2019, y en su mayor parte, parece que el director ha estado dedicando su tiempo y esfuerzo a la próxima adaptación de DC Comics de “The Flash”, que contará con la versión del personaje de Ezra Miller mientras intenta navegar por el multiverso. Con Kodansha haciendo equipo con Warner Bros Pictures para la adaptación de cinematográfica, será interesante ver qué tipo de mundo crea el director para esta nueva versión de esta franquicia.

“En cuanto a la adaptación cinematográfica, ya han pasado muchos años desde que comenzaron nuestras negociaciones iniciales, pero finalmente ha llegado este día. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que pusieron un gran esfuerzo en hacer de hoy una realidad. Gracias por todo lo que ha hecho hasta ahora y continúe apoyándonos a partir de ahora “.

"Attack on Titan" ya había tenido dos adaptaciones live-action en Japón, pero no fueron muy bien recibidas (Foto: Netflix)

Además de la participación de Andy Muschietti, la película también estaba programada para ser producida por David Heyman, famoso por su participación en la franquicia de Harry Potter. Masi Oka, quien interpretó un papel en la serie “Heroes” de NBC y produjo “Death Note” y “The Meg” de Netflix, y Barabara Muschietti.

Con el trasfondo de terror de Muschietti con “It” y “Mama” de Stephen King, parece una opción digna para estar a cargo de la adaptación de la serie que se enorgullece de los titanes, monstruos que darían una pesadilla a más de uno. Sin embargo, aún no hay ninguna fecha para comenzar la producción y se espera que primero se estrene “The Flash” para que el director se ponga a trabajar en esta adaptación.