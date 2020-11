En “Avatar: The Last Airbender” , el adorable y ferozmente leal bisonte volador de Aang, Appa, llamó la atención desde la primera vez que lo vimos por sus singulares características: tiene seis patas, una cola plana, cuernos y un tamaño enorme. El concepto inicial de si diseño sigue siendo el mismo, pero cambió muchas veces antes que los showrunners se decidieran por la versión que los fans conocen y aman.

Uno de los primeros diseños de Appa fue una criatura parecida a un perro que eventualmente se convirtió en la inspiración para Naga, el perro oso polar de Korra en “Avatar: The Legend of Korra”. Los diseños posteriores del bisonte incluyeron cuernos en espiral, pero los showrunners se dieron cuenta que la forma sería demasiado difícil de animar.

La apariencia de Appa tuvo varias inspiraciones, incluidas dos criaturas de la vida real: manatíes y búfalos. El bisonte volador tiene la nariz y los cuernos de un búfalo más el cuerpo redondeado y la cola alargada de un manatí, un animal que el co-creador de “Avatar: The Last Airbender”, Bryan Konietzko, confesó amar. Los manatíes son grandes mamíferos marinos, también conocidos como vacas marinas. Estos herbívoros son gentiles gigantes y la forma en que Appa se mueve por el aire se asemeja a la forma en que un manatí se mueve por el agua. Pero ninguna de las apariencias de estos animales explica el hecho que tenga seis patas de gato. Screen Rant reveló algunos detalles al respecto.

El adorable y ferozmente leal bisonte volador de Aang, Appa, llamó la atención desde la primera vez (Foto: Nickelodeon)

POR QUÉ APPA TIENE SEIS PIERNAS EN “ THE LAST AIRBENDER”

En el libro, “Avatar: The Last Airbender - The Art of the Animated Series”, Konietzko revela que el diseño de Appa se inspiró un poco en el Catbus en “My Neighbor Totoro” (Mi vecino Totoro) de Hayao Miyazaki. El parecido es tan sutil que incluso los fanáticos de ambas series animadas no podrían comparar las dos criaturas; los únicos rasgos obvios que comparten son su gran tamaño y capacidad para volar. Los dos personajes son diferentes en casi todos los demás aspectos.

En “Mi vecino Totoro”, el Catbus es convocado por Totoro para ayudar a Satsuki a encontrar a su hermana menor, Mei. El personaje, como su nombre lo indica, es un autobús con forma de gato enorme, que incluye ventanas y una puerta para que entren los pasajeros. El Catbus salta, vuela y se tambalea, lo que es un marcado contraste con el deslizamiento lento y suave de Appa. Catbus tiene una sonrisa parecida a la de Cheshire, pelaje naranja, una cola larga y doce patas, que es el doble de las seis de Appa, pero la estética de este último rinde homenaje directo al cuarto largometraje de Hayao Miyazaki.

Aquellos que estén familiarizados con el trabajo de Miyazaki probablemente notarán otras influencias que el legendario cineasta tuvo en “Avatar”, particularmente la animación estilizada, los personajes matizados y la narración épica salpicada de viñetas de la vida cotidiana.

Por otro lado, los creadores de “Avatar”, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, han expresado su admiración por el cineasta japonés Hayao Miyazaki, por lo que no es de extrañar que quieran honrar su monumental trabajo en si serie animada a través de Appa.

