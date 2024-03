Estoy seguro de que compartes la misma impresión que yo con respecto a los live-action de Netflix: uno de sus talones de Aquiles son los elencos, las caracterizaciones de las protagonistas y, en especial, los seres más allá de humanos de las historias. La gran mayoría fracasa en ese aspecto. Pero hubo excepciones, como el de “One Piece” y también el de “Avatar: The Last Airbender”, con sus aciertos y decepciones inevitables. Con la confirmación de que la historia de Aang, Katara y Sokka tendrá temporada 2 y 3, lo primero que nos hemos preguntado es quién será la actriz de Toph Beifong en los nuevos capítulos. Los seguidores de la producción televisiva ya tiene una candidata y parece perfecta: Diana Tsoy.

La actriz canadiense, de origen coreano, ha tenido una carrera ascendente en el cine y la televisión, a pesar de su corta edad: 14 años. Ha tenido papeles en “The Good Doctor”, “Peter Pan & Wendy”, “Calle CoComelon”, entre otras.

Y hay un detalle que la hace la candidata perfecta para los fans de “Avatar: The Last Airbender”: sabe artes marciales. Por ello, además de su edad cercana a la del personaje de la caricatura, sus movimientos como Maestra Tierra son notables.

¿Cómo sé que lo son? Pues porque Tsoy ha protagonizado un video en la que se estrena como Toph, gracias a una iniciativa de Nexus Entertainment Studios. Si no me crees, tienes que verla con tus propios ojos. Tiene hasta la actitud irreverente de la poderosa Bandida Ciega.

Las cuentas de la actriz en redes sociales, donde se suben fotos y videos de su trayectoria, son manejadas por sus padres (Foto: Diana Tsoy / Instagram)

¿POR QUÉ DIANA TSOY PUEDE SER TOPH EN “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”?

Diana Tsoy ha demostrado que tiene todas las virtudes para ser Toph Beifong en las temporadas 2 y 3 del live-action “Avatar: The Last Airbender” de Netflix. La joven actriz no solo tiene una edad cercana al personaje de la caricatura, sino que se ha lucido hasta con la indumentaria de la Maestra Tierra y el resultado ha sido impresionante.

Con la producción de Nexus Entertainment Studios, Tsoy ha replicado los movimientos de Toph contra sus rivales, haciendo Tierra Control, y hasta las ropas de la poderosa maestra le quedan perfectas, lo que ha emocionado a los seguidores de las serie.

La intérprete, además, ha demostrado tener un sentido del humor como el de Toph en video corto, demostrando que no le faltaría casi nada para convertirse en el nuevo miembro del Equipo Avatar de Netflix.

Aquí te dejo el video de la destreza de Diana Tsoy en el personaje de Toph Beifong de “Avatar: The Last Airbender”:

¿SE HA CONFIRMADO A DIANA TSOY COMO TOPH EN EL LIVE-ACTION DE NETFLIX?

No, ni Netflix ni la producción detrás del live-action “Avatar: The Last Airbender” ha comunicado que Diana Tsoy se sume al elenco de la producción televisiva como Toph Beinfong para las próximas temporadas.

Los seguidores del programa, sin embargo, no perdemos las esperanzas de que, en las siguientes semanas, se tenga la buena noticia de que Tsoy interpretará a Toph. O que encuentren a una actriz más adecuada para el papel.

¿CÓMO VER “AVATAR: THE LAST AIRBENDER”?

La temporada 1 de la serie live-action “Avatar: The Last Airbender” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver los episodios completos, de manera online, debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.