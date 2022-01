Uno de los arcos más alucinantes de “Demon Slayer” (“Kimetsu no Yaiba” en su idioma original) es Entertainment District Arc o el Arco del Distrito del Entretenimiento o Arco del Distrito Rojo, que viene emitiéndose por Fumination, Crunchyroll y Hulu. En sus más recientes capítulos reveló un detalle sobre el protagonista del anime Tanjiro Kamado.

En la historia original, Tanjiro Kamado es el hijo mayor de un vendedor de carbón, que pierde a casi toda su familia por culpa de Muzan Kibutsuji, el líder de los demonios, quien asesinó a sus padres y convirtió a su hermana Nezuko en demonio. Su objetivo es proteger a su hermana de los cazadores de demonios mientras encuentra una cura para convertirla en humana otra vez. Pero, ¿qué es lo que reveló sobre él?

LA CICATRIZ DE TANJIRO KAMADO

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” reveló bastante información nueva y sorprendente sobre la cicatriz en la frente de Tanjiro Kamado. Si bien los fanáticos del anime han podido ver al personaje enfrentarse muchas veces en batalla, muchas han salido airoso y algunas otras lo han visto ser derrotado. Todas estas peleas, evidentemente, le ha dejado esta marca en el cuerpo que hasta ahora se desconocía su origen.

Tanjiro Kamado en "Demon Slayer" (Foto: Ufotable)

Todo hace indicar que la marca en la frente de Tanjiro tiene un significado mayor que podría vincularlo a algo mucho más grande si se toma en cuenta lo que se mentina en el episodio más reciente de la segunda temporada de “Demon Slayer”.

Cuando Tanjiro comenzó a aprender más sobre Hinokami Kagura de la familia de Kyojuro Rengoku con el comienzo del Arco del Distrito de Entretenimiento, descubrió que en realidad había un estilo de respiración secreto (conocido como Respiración solar) que en realidad está relacionado con el pasado de su familia.

Ya había una conexión notable debido a los aretes que Tanjiro usa en la actualidad, el episodio más reciente de la serie profundiza aún más en este misterio al señalar cómo aquellos con una marca de nacimiento en la frente como lo tiene él, en realidad están genéticamente vinculados a las técnicas de Respiración solar.

La cicatriz en la frente de Tanjiro Kamado (Foto: Ufotable)

En el episodio 6 de “Demon Slayer”, el padre de Kyojuro se acerca a Tanjiro mientras reflexiona sobre su primer encuentro en los últimos meses desde el final del arco de “Mugen Train”. Afirma que Tanjiro todavía tiene acceso a un gran poder, pues aquellos con marcas como la que él tiene son los elegidos por el estilo de dicha técnica. El joven ignora esto porque no nació con esta marca, sino que la obtuvo debido a un accidente con quemaduras años antes y una lesión durante el examen de ingreso.

Es esta la razón por la que el personaje cree que no podrá aprovechar este poder porque no es exactamente “elegido”, pero abre algunas preguntas sobre su potencial. Si este poder ya está en su familia, existe la posibilidad que Tanjiro pueda acceder a él en algún momento de la historia. Incluso el uso peligroso de las habilidades en el episodio más reciente resultó ser uno nuevo y explosivo, por lo que no se saber a qué tipo de poder puede acceder.