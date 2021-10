¿Cuál es el horario del arco “Demon Slayer: Mugen Train”? El anime “Demon Salyer” estrenará una serie de capítulos basados en la película aparecida en 2020 y traerá nuevo material inédito sobre las aventuras de Tanjiro Kamado, Nezuko, Inosuke, entre otros personajes que han hecho de “Kimetsu no Yaiba” uno de los animes más celebrados y populares de los últimos años.

La creación de Koyoharu Gotōge apareció por primera vez el 15 de febrero de 2016 en la revista Shūkan Shōnen Jump. Con el pasar de sus entregas, su éxito fue avanzando y el manga llegó a la televisión a través del estudio Ufotable. El anime se estrenó el 6 de abril de 2019.

De esta manera, la popularidad del anime se trasladó también al mundo del cine. El 16 de octubre de 2020 apareció en Japón la película “Kimetsu no Yaiba: Kyōdai no Kizuna” o también conocida como “Kimetsu no Yaiba: Mugen Train”, dirigida por Haruo Sotozaki.

La cinta, de esta manera, se convirtió en el filme de anime más taquillero de toda la historia y recaudó 503 millones de dólares en todo el mundo. El fenómeno de “Demon Slayer” todavía tiene mucho qué contar y el especial que se estrena en octubre es un ejemplo concreto y cercano.

"Demon Slayer", el anime japonés protagonizado por Tanjiro Kamado, continúa cautivando y emocionando a todo el mundo. (Foto: Ufotable)

¿EN QUÉ HORARIO SE PUEDE VER “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”?

La película “Demon Salyer: Mugen Train”, estrenada en 2020, aparecerá como una serie de 7 episodios y con material exclusivo e inédito. El exitoso filme del anime estrenará su primer episodio el domingo 10 de octubre en el siguiente horario de acuerdo a los países en los que estará disponible:

HORARIOS

A las 11:15 horas en Perú y Colombia

A las 12:15 horas en Chile

A las 18:15 horas en España

A las 11:15 horas en México

A las 13:15 horas en Argentina

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”?

El especial de “Kimetsu no Yaiba” se podrá ver a partir de octubre en las plataformas de Funimatio y Crunchyroll. La nueva entrega contará la historia vista en la película pero con otras perspectivas como lo que pasó con Rengoku tras dejar la reunión los cazademonios.

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”?

La película y ahora serie “Demon Slayer: Mugen Train” contará cómo Tanjiro Kamado, el protagonista del anime, junto a sus compañeros del Demon Slayer Corps acompañarán a Rengoku al tren que aparentemente es infinito. Ahí, buscarán resolver por qué se han reportado una serie de desapariciones, pero la aparición de Enmu complicará la situación que tiene todas las luces de ser una trampa.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “DEMON SLAYER”?

La segunda parte del anime cubrirá la historia conocida como ‘Entertainment District Arc’, un memorable arco del manga, además del más largo -si no es censurado-, que infiltra a los cazadores de demonios en un distrito urbano, donde las personas no saben nada sobre los demonios y donde Tanjiro, Zenitsu e Inosuke se unen a Tengen Uzui, el Pilar del Sonido (Hashira del Sonido), para ayudarlo a encontrar a sus esposas. En esta locación, los personajes conocen distintos elementos, así como nuevas tecnologías, que conducen la trama hacia un clímax muy atractivo cuando hace su aparición Daki, de los Doce Kizuki.

Para “Demon Slayer”, este arco es fundamental, debido a que deja atrás las misiones episódicas y comienza a vincular aún más las peleas entre sí hasta sentar las bases para el juego final. El ‘Arco del Distrito de la Luz Roja’, que tiene lugar inmediatamente después de los trágicos y reveladores eventos de “Mugen Train”, también desbloquea nuevos poderes de Tanjiro y Nezuko y afianza su relación con Zenitsu e Inosuke, sus compañeros de viaje, de entrenamiento y amigos.

A partir de “Mugen Train” también podría esperarse una visita a la familia de Rengoku, el fallecido Pilar de la Llama, más apariciones de Akaza y en respuesta, de los cazadores más poderosos de la cofradía para vengar a su compañero caído.