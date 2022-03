Hay algo en Dragon Ball que tiene a la comunidad debatiendo sobre la lógica de Akira Toriyama en la creación de Cell, el antagonista de la saga Z. Cell era un androide creado por el Dr. Gero que era capaz de absorber a sus víctimas para ganar más poder y así evolucionar hasta su forma “perfecta”. Ahora, todo este proceso hace que muchos se pregunten sobre la situación de las almas en pena.

Ocurre que Cell, a través del aguijón que tiene en la cola, absorbe por completo a sus rivales. Las imágenes muestran cómo las victimas se secan hasta desaparecer. Uno supone que están muertos y toda esa energía pasa a Cell; sin embargo, la trama precisa que las víctimas “viven” a través de Cell y notamos que sus almas sufren dentro de él y son incapaces de ir al más allá.

Toda esta situación hace que nos preguntemos algo importante sobre el universo de Dragon Ball: ¿qué pasa realmente con las almas que capturó Cell? ¿Son conscientes de que están atrapados? ¿Qué pasó con las almas después de que Cell fue destruido? No queda claro si estas entidades fueron asesinadas con el villano o si acabaron en el “otro mundo”.

Estas dudas, sin embargo, no se comparan con lo siguiente. Tras la muerte de Cell, los Guerreros Z usaron las esferas del dragón para revivir a las víctimas del androide. La serie no explica si las personas absorbidas pueden ser resucitadas, pero recién en Dragon Ball Super explican que se necesita un “cuerpo funcional” para volver a la vida. Entonces, ¿hay una comunidad de almas en la Tierra en alguna parte o se quedaron muertos porque no tienen cuerpo? Hasta el día de hoy no hay una respuesta oficial a esta pregunta.

¿Dónde leer el capítulo 82 del manga de Dragon Ball Super?

Podrás disfrutar de Dragon Ball Super traducido en español a través del portal oficial de Shueisha: Manga Plus. Puedes ingresar al siguiente enlace para poder leer lo últimos episodios del manga.

También puedes acceder a la versión en inglés, en donde normalmente hay algunas traducciones diferentes de las habilidades y diálogos.

