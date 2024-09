Esta semana, la web oficial del servicio de streaming de anime más grande de internet, Crunchyroll, dio a conocer la lista completa de animes que llegarán a su catálogo en el mes de octubre como parte de la temporada de simulcast. Estas se lanzarán desde el día 2 y estarán disponibles en su idioma original, japonés, como también doblaje al español y otros idiomas.

Desde secuelas esperadas hasta nuevas propuestas, los aficionados tendrán una amplia variedad de opciones para elegir. Esta ampliación en el catálogo de Crunchyroll viene siendo algo normal luego de la fusión que tuvo con Funimation, logrando así tener muchos más animes en un solo lugar.

Dragon Ball DAIMA

Estudio : Toei Animation

: Toei Animation Estreno: 11 de octubre

¡Goku regresa en una gran aventura! En esta nueva serie, “Dragon Ball DAIMA”, veremos a nuestros personajes favoritos en un formato diferente mientras enfrentan nuevos desafíos y enemigos. Disponibilidad en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Subcontinente Indio y el Sudeste Asiático.

Re-Starting Life in Another World- Temporada 3

Estudio : WHITE FOX

: WHITE FOX Estreno: 2 de octubre

Subaru regresa para enfrentarse a nuevas crisis, justo cuando todo parecía estar en calma. La selección real desencadena una serie de eventos inesperados en esta esperada tercera temporada. Estará disponible en gran parte del mundo, incluyendo Europa, África y el Medio Oriente.

DAN DA DAN

Estudio : Science SARU

: Science SARU Estreno: 3 de octubre

Lo paranormal se convierte en lo cotidiano en esta emocionante serie. Dos estudiantes se enfrentarán a criaturas sobrenaturales que cambiarán su vida para siempre.

Estrenos anime octubre 2024 (Foto: Crunchyroll)

BLUE LOCK Temporada 2

Estudio : eightbit

: eightbit Estreno: 5 de octubre

El fenómeno del fútbol regresa con la Sub-20 de Japón lista para enfrentar a sus más grandes rivales. Si te emocionó la primera temporada, prepárate para más acción.

Shangri-La Frontier Temporada 2

Estudio : C2C

: C2C Estreno: 13 de octubre

Sumérgete en el emocionante mundo de Shangri-La, donde la búsqueda de artefactos divinos continúa y los jugadores enfrentan pruebas imposibles.

365 Days to the Wedding

Estudio : Ashi Productions

: Ashi Productions Estreno: 3 de octubre

Para evitar un traslado laboral, dos agentes de viajes acuerdan un compromiso falso. ¿Lograrán engañar a todos o sus corazones les jugarán una mala pasada?

Estrenos anime octubre 2024 (Foto: Crunchyroll)

Acro Trip

Estudio : Voil

: Voil Estreno: 2 de octubre

Una joven otaku decide ayudar a su chica mágica favorita a sobresalir, incluso si eso significa apoyar a los villanos. Una divertida historia llena de sorpresas.

After-school Hanako-kun

Estudio : Lerche

: Lerche Estreno: 7 de octubre

¡Hanako-kun está de regreso! Esta adaptación del popular spin-off nos trae más travesuras del misterioso fantasma de la escuela.

Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest Temporada 3

Estudio : asread.

: asread. Estreno: 14 de octubre

Hajime reúne a su equipo para luchar contra un imperio despiadado. Nuevas aventuras y desafíos esperan en la tercera temporada de esta historia isekai.

Estrenos anime octubre 2024 (Foto: Crunchyroll)

As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World Temporada 2

Estudio : studio MOTHER

: studio MOTHER Estreno: 29 de septiembre

El joven Ars enfrentará batallas épicas y tomará decisiones críticas mientras lucha por el futuro de su mundo.

Bananya Around the World Temporada 3

Estudio : TMS Entertainment, Studio 6, Lesprit

: TMS Entertainment, Studio 6, Lesprit Estreno: octubre

Los adorables gatitos-bananas regresan, esta vez para explorar el mundo y vivir nuevas aventuras en una serie llena de ternura.

Blue Exorcist -Beyond the Snow Saga-

Estudio : Studio VOLN

: Studio VOLN Estreno: 5 de octubre

Rin se embarca en una peligrosa búsqueda mientras explora los oscuros secretos de su mundo en la nueva temporada de “Blue Exorcist”.

Estrenos anime octubre 2024 (Foto: Crunchyroll)

DEMON LORD 2099

Estudio : J.C.Staff

: J.C.Staff Estreno: 12 de octubre

Un antiguo Señor Demonio ha despertado en el futuro y está decidido a conquistar el mundo de nuevo. Prepárate para una mezcla única de magia y ciencia ficción.

Demon Lord, Retry! R

Estudio : GEKKOU

: GEKKOU Estreno: 28 de septiembre

Akira Oono está de vuelta, enfrentándose a nuevos desafíos en esta secuela cargada de acción y fantasía.

Good Bye, Dragon Life

Estudio : SynergySP, VEGA entertainment

: SynergySP, VEGA entertainment Estreno: 3 de octubre

Un antiguo dragón renace como humano y vive una segunda oportunidad en esta entrañable historia de redención.

Estrenos anime octubre 2024 (Foto: Crunchyroll)

Nina the Starry Bride

Estudio : Signal.MD

: Signal.MD Estreno: 10 de octubre

Una huérfana se ve atrapada en un engaño real que cambiará su vida para siempre en este intrigante drama.

Yakuza Fiancé: Raise wa Tanin ga Ii

Estudio : Studio DEEN

: Studio DEEN Estreno: 7 de octubre

Cuando Yoshino, heredera de la Yakuza, se casa con Kirishima, su vida da un giro inesperado al revelarse un oscuro secreto.

Estrenos anime octubre 2024 (Foto: Crunchyroll)

TE PUEDE INTERESAR