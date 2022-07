Broly es uno de los personajes más enigmáticos de Dragon Ball. Hace unos años, el Saiyajin Legendario llegó al canon con la película Dragon Ball Super: Broly, y esto invitó a la comunidad a preguntar cuál es su ubicación en el ranking de los personajes más poderosos de la franquicia.

En teoría, Broly tiene el potencial de ser el primero entre todos; sin embargo, vimos su derrota frente a Gogeta. Ahora, la pregunta que se hacen todos es si Broly es capaz de derrotar a Jiron, el antagonista de la saga Torneo del Poder.

El segundo capítulo de Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission muestra a Broly topándose con Jiren mientras Yamcha deambula por la arena del Torneo Super Espacio-Tiempo. Si bien Yamcha es aplastado fácilmente, Jiren representa una amenaza mucho mayor para Broly.

DRAGON BALL | Jiren vs. Broly en el manga

Viñeta del manga Dragon Ball Heroes

En un momento de la pelea, Jiren comenta que Broly es bastante ágil para un personaje de su tamaño, lo que sugiere que la musculatura del Saiyajin no es una traba para su rendimiento, algo que ya hemos visto en la derrota de Trunks del Futuro contra Cell en Dragon Ball Z.

Broly intenta uno de sus movimientos más clásicos: aplastar la cabeza de su oponente contra una pared con las manos desnudas, pero Jiren está completamente desatado.

Luego vemos a Hit y se ofrece a ayudar a Jiren a eliminar a Broly antes de que se convierta en una molestia. Al estilo típico de Jiren, se niega y elige luchar contra Broly en solitario. Solo al rato vemos cómo Jiren noquea al guerrero salvaje con un solo golpe.

El desenlace confundió a los fans de Dragon Ball, porque Broly pudo hacer frente a Goku y Vegeta en su película, algo que Jiren no puedo en su derrota en el Torneo del Poder. Bien es cierto que Broly no luchó contra Goku Ultra Instinto, pero Jiren hizo algo que pocas veces suceden en Dragon Ball: acabar las batallas lo más pronto posible. Broly es un guerrero que aumenta su poder al tiempo que está luchando, por lo que sería un error extender las batallas innecesariamente. Jiren supo cómo cortar la batalla solo al inicio, así que no se enfrentó al Broly más poderoso que cayó ante Gogeta.

