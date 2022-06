Dragon Ball es una historia original de Akira Toriyama; sin embargo, los conocedores de la literatura china podrán identificar que hay varios detalles basados en Journey to the West. El texto tiene varios detalles que nos recuerdan a la aventura de Goku y muy pocos saben que el personaje de Bulma, si bien no es la protagonista, está inspirado en una persona real.

A pesar de su comportamiento extravagante, Bulma está basado en el personaje Tang Sanzang, un monje de Journey to the West, conocido por su compasión. Los conocedores de la obra literaria pueden ir aún más lejos y asegurar que el origen de Bulma en el mundo real es alguien llamado Xuanzang.

Xuanzang es un monje budista que vivió a principios del siglo VII. Es más conocido por su viaje a la India, o Tianzhu, como se conocía entonces en chino. Xuanzang se encargó a sí mismo la misión de obtener pergaminos budistas originales sin traducir escritos en sánscrito de la India para resolver los debates en China sobre textos potencialmente malinterpretados.

Xuanzang logró su misión y, al regresar, el emperador Taizong le dijo que completara un registro escrito de sus viajes, lo que finalmente hizo. Aunque este registro está repleto de eventos extremadamente inverosímiles e incluso ficticios, sirvió como inspiración directa para la novela Journey to the West de Wu Cheng’en siglos después.

En Journey to the West, el protagonista Tang Sanzang, quien tiene la tarea de recuperar los sutras budistas de la India, se basa en Xuanzang y sus viajes. La propia Bulma cumple el papel de Tang Sanzang en Dragon Ball como la persona que reúne ayudantes para obtener elementos de cierta importancia a lo largo de su viaje. Al igual que Tang Sanzang reúne a los guerreros Sun Wukong, Zhu Baije y Sha Wujing; Bulma reúne a los personajes Son Goku, Yamcha y Oolong respectivamente.

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO | Datos curiosos

Dragon Ball Super: Super Hero llegará a los cines japoneses el 11 de junio, por lo que no falta mucho para su llegada a Latinoamérica. Como ya sucedió antes con el estreno de Dragon Ball Super: Broly, quizá en esta parte del mundo ya sepamos todo de la cinta antes de aparecer en cartelera.

Toei Animation sigue soltando material de la trama principal, ya sea por las revistas niponas o los avances, por lo que toda esa información la resumiremos en el presente podcast de Dale Play.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.