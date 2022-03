El anime Dragon Ball Super es uno de los más populares del momento. El anime se estrenó en 2015 y se extendió hasta 2018. Allí, Akira Toriyama aprovechó para continuar la historia de Dragon Ball Z desde la saga de Majin Buu, todo lo que vimos en Dragon Ball GT dejó de ser canon oficialmente.

Pese a que han pasado unos cuantos años, muchos fans siguen encontrando detalles curiosos de la obra de Toriyama y recientemente se ha vuelto viral la pregunta acerca de cuánto mide el ‘camino de la serpiente’.

Este largo recorrido te lleva al planeta de Kaio del Norte o Kaiosama. Vive junto a un primate en un diminuto planeta que tiene solo una carretera, un auto, una casa y un árbol.

El objetivo de Goku era ir a entrenarse antes de que lo revivieran para poder luchar contra los nuevos enemigos que habían llegado a la Tierra. Lo que no contaba el protagonista es que tendría que soportar una gravedad 10 veces superior a la de la Tierra.

¿Cuánto mide el camino de la serpiente?

Curiosamente, el anime y el manga difieren en la longitud del recorrido. También se ha reportado que en algunas traducciones del anime se modificó la distancia para que suene mejor.

En la versión de español latino se explica que tiene 100 mil kilómetros de distancia; no obstante, en el manga se lee que tiene un millón de kilómetros. Enma Daiō fue el primero en cruzar el camino antes de convertirse en el guardián de la puerta del Otro Mundo.

¿Qué hay al final del camino de la serpiente?

En el anime logramos ver que Goku se alegra por haber llegado a la cola de la serpiente, pero cae por un descuido. Este traspié es justamente la acción que le hace ver su destino.

Al principio creía que no había nada del otro lado, pero cuando miró hacia arriba notó que allí se encontraba el planeta de Kaiosama. De un solo salto fue al lugar, pero no esperaba que haya una gravedad que no le permitiría ponerse de pie.

Todos los viajeros del camino dela serpiente

Kaio del Norte

Bubbles

Gregory

Enma Daio

Son Goku

Yamcha

Tenshinhan

Chaoz

Piccolo

Fuerzas Especiales Ginyu

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.