El anime Dragon Ball Super dio pie a la creación de Dragon Ball Super en marzo del 2018. La primera producción finalizó con la saga del Torneo de Poder, es allí donde Toei Animation y Bandai Namco realizaron un anime promocional del videojuego del mismo nombre. Actualmente, los fans están a la espera del capítulo 18 y la revelación del verdadero poder de Gogeta.

El capítulo 18 de Dragon Ball Heroes lleva por título "¡Superenfrentamiento! Gogeta vs. Hearts". La sinopsis reza lo siguiente: "¡Gogeta choca contra Hearts! El destino del universo depende del guerrero fusionado más poderoso. ¿Cómo se desarrollará esta batalla superdecisiva que sacudirá la Tierra?".



Lástima que esta nueva información no sea más reveladora para los seguidores de Dragon Ball Heroes. No hay más que esperar a la salida del nuevo episodio, cuya fecha sería para algún día del mes de diciembre en Japón.

DRAGON BALL HEROES | ¿Qué ocurrió en el Ep. 17?

El villano de Dragon Ball Heroes se enfrentó a los Guerreros Z y a algunos personajes del Torneo del Poder, como Jiren. Hearts, en su modo Dios, les da una paliza y los protagonistas entienden que no tienen ninguna oportunidad.



Para esto, Goku y Vegeta se fusionan a través de una danza especial. Ahora, Gogeta es la última esperanza para acabar las pretenciones de Hearts en el universo en Dragon Ball Heroes.