Los niveles de poder en Dragon Ball son ridículos, pero nada comparado con este nuevo romance en Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission, el spin-off caracterizado por las versiones multiversales de Goku, Vegeta y compañía. En esta oportunidad, nos enteramos que la hija de Gohan, Pan, se enamora perdidamente del mismo asesino que detiene el tiempo, Hit.

Los capítulos más recientes de Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission cuentan la historia de Xeno Pan, una versión de Pan proveniente de una línea temporal alternativa en la que crece para convertirse en miembro de la Patrulla del Tiempo. En algún momento, se invita a Xeno Pan a participar en el Torneo Super-Space Time, una reunión de los guerreros más poderosos del multiverso de tantas líneas de tiempo distintas, y es entonces cuando nace el amor más ridículo de la franquicia.

Pan confiesa sus sentimientos por Hit

El capítulo 6 de Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission muestra el verdadero alcance de los nuevos sentimientos de Pan hacia Hit. Cuando el villano es atrapado por el “guerrero de negro” sin nombre de Dragon Ball , el sirviente de Aeos, Pan confiesa sus sentimientos con la siguiente frase: “El amor no tiene nada que ver con ser enemigos”. Por si esto no fuera todo, Pan protesta porque su padre no intenta salvar a Hit. Sin ninguna razón en particular, Pan simplemente está asombrado por el poder y las habilidades de Hit y se ha obsesionado por él.

Los seguidores de Dragon Ball compararon este momento romántico con la relación de Krillin y Androide 18, una de las amenazas más difíciles que enfrentaron los Guerreros Z en Dragon Ball Z. Sin embargo, esto no se compara con enamorarse de un asesino milenario que distorsiona el tiempo afectando a miles de millones de personas.

La comunidad también critica el pobre trabajo de Akira Toriyama en la mayoría de romances de Dragon Ball. Los personajes femeninos a penas tienen tiempo en el anime y manga para desarrollarse o simplemente son ignoradas para dar cabida a las batallas de Goku y Vegeta.

Habrá que esperar a los próximos capítulos de Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission para saber cómo se desarrolla esta historia de amor muy unidireccional, porque es casi imposible que Hit tenga tiempo para dedicarse a una relación.

