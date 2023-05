Qué difícil es ser niño y especialmente si vives en el universo de los animes. Los mangakas y estudios de animación no tienen piedad con la audiencia y menos aún con los menores de edad que se enfrentan a los problemas más graves o hasta sensibles, desde la destrucción del universo hasta sobrevivir a las condiciones más duras.

Ya hemos visto algo de esto en Dragon Ball, Naruto y más series animadas que desarrollan los traumas de la infancia para caracterizar a los personajes principales. Es curioso cómo estos planteamientos no acaban convirtiendo a estos personajes en villanos sino en seres que se sobreponen a la adversidad.

Los personajes de anime con la infancia más dura

Echemos un vistazo a la historia de anime para detectar cuáles son los casos más emblemáticos sobre infancias difíciles en la pantalla chica.

Gohan (Dragon Ball): el hijo de Goku fue testigo de cómo su tío Raditz asesina a su padre en los primeros episodios de la Saga Z. Por si esto fuera poco, la pelea acaba con la muerte de Goku y Gohan es entrenado por Piccolo.

Naruto Uzumaki (Naruto): Naruto es un ninja huérfano que creció siendo rechazado y marginado por su aldea debido a que tiene sellado en su interior a un demonio. Su infancia estuvo llena de soledad, falta de afecto y discriminación.

Guts (Berserk): Guts es un guerrero que vivió una infancia marcada por la violencia y la tragedia. Fue criado en un campo de batalla, donde presenció la muerte de su madre y sufrió abusos constantes.

Edward Elric (Fullmetal Alchemist): Edward y su hermano Alphonse perdieron a su madre a una edad temprana y trataron de revivirla a través de la alquimia, lo que resultó en la pérdida del cuerpo de Alphonse y la pierna de Edward. Desde entonces, se embarcan en un viaje lleno de peligros y sacrificios.

Gon Freecss (Hunter x Hunter): Gon creció sin conocer a su padre y fue criado por su tía. Su infancia se vio marcada por la ausencia paterna y su deseo de encontrarlo, lo que lo lleva a enfrentar numerosos desafíos en su búsqueda.

Shinji Ikari (Neon Genesis Evangelion): Shinji es un adolescente que se ve obligado a pilotar un mecha para luchar contra seres monstruosos llamados Ángeles. Su relación complicada con su padre y la presión constante de la responsabilidad lo llevan a enfrentar desafíos emocionales y existenciales.

Ciel Phantomhive (Black Butler): Ciel es un niño aristócrata que pierde a sus padres en un incendio y es vendido como esclavo. Después de hacer un pacto con un demonio, busca venganza contra aquellos que le hicieron daño, enfrentando situaciones peligrosas y traumáticas.

Lucy/Nyuu (Elfen Lied): Lucy es una diclonius, una especie de seres humanos con poderes sobrenaturales. Desde pequeña, fue maltratada y encerrada debido a sus habilidades. Su historia muestra la crueldad y la violencia a la que fue sometida, generando un profundo trauma en su infancia.

Yuki Nagato (The Melancholy of Haruhi Suzumiya): Yuki es una interfaz humana creada por una entidad alienígena. Durante su infancia, fue sometida a experimentos y privada de emociones y experiencias humanas normales. Esta falta de conexión emocional y su sentido de soledad la hacen tener una infancia difícil.

Simon (Tengen Toppa Gurren Lagann): Simon es un joven que vive bajo tierra en un mundo dominado por seres opresivos. Su infancia está llena de desafíos y tragedias, pero a medida que la historia avanza, encuentra el coraje y la fuerza para enfrentar sus miedos y liderar a su gente hacia la libertad.

Jinta Yadomi (Anohana: The Flower We Saw That Day): Jinta es un niño que lleva la carga de la muerte de su amiga de la infancia. Se aleja de sus amigos y se sumerge en la soledad, hasta que un día el espíritu de su amiga fallecida regresa para cumplir un deseo pendiente. A través de esta experiencia, Jinta confronta su dolor y aprende a aceptar la pérdida.

Sengoku Nadeko (Monogatari Series): Nadeko es una chica tímida y reservada que enfrenta problemas de baja autoestima y problemas emocionales. Su infancia está marcada por la soledad y la falta de confianza en sí misma, lo que la lleva a enfrentar situaciones difíciles en su adolescencia.

