Durante el mes de julio, una gran cantidad de animes han llegado a las pantallas, pero a diferencia de ocasiones anteriores, estos nuevos títulos no han logrado convencer del todo a los fanáticos. La expectativa era alta, pero muchos seguidores del anime han expresado su decepción en redes sociales, señalando que las historias y la calidad de animación no están a la altura de lo esperado. La diversidad de géneros y tramas no ha sido suficiente para capturar la atención y mantener el interés del público, dejando un vacío en la temporada de estrenos de verano.

Sin embargo, si no sabes qué series seguir durante los próximos meses, te recomendamos leer la siguiente nota. Hemos recopilado una lista de 8 animes que destacan por su calidad y originalidad, y que seguramente captarán su interés. Desde emocionantes aventuras hasta conmovedoras historias, estas recomendaciones ofrecen una variedad de opciones para disfrutar del anime en su máximo esplendor.

8 recomendaciones animes para ver esta temporada

Isekai Shikkaku: Este anime sigue a un hombre que es transportado a un mundo paralelo, pero a diferencia de otros isekais, su vida no mejora mágicamente. Enfrenta desafíos personales y lucha por encontrar un propósito en un entorno extraño y hostil.

Isekai Shikkaku (Foto: Crunchyroll)

Tower of God - Temporada 2: La esperada segunda temporada de este popular anime sigue a Bam mientras continúa su peligrosa ascensión en la Torre. Nuevos desafíos y personajes se presentan, aumentando la intriga y la acción en cada episodio.

Tower of God - Temporada 2 (Foto: Crunchyroll)

VTuber Nandaga Haishin Kiri Wasuretara Densetsu ni Natteta: Una historia cómica y emocionante sobre una VTuber que, tras un accidente durante una transmisión en vivo, se convierte en una leyenda. La serie explora las aventuras y desventuras de su vida digital y real.

VTuber Nandaga Haishin Kiri Wasuretara Densetsu ni Natteta (Foto: Crunchyroll)

Nige Jouzu no Wakagimi: Este anime se centra en la vida de un joven noble que debe huir de su hogar tras una traición. Con habilidades excepcionales para escapar y esconderse, el protagonista planea su venganza mientras evade a sus enemigos.

Nige Jouzu no Wakagimi (Foto: Crunchyroll)

Ramen Akaneko: Un anime culinario que sigue a un chef joven y apasionado que sueña con crear el mejor ramen del mundo. La serie destaca la dedicación, los desafíos y las alegrías de la cocina, con un enfoque especial en la cultura del ramen.

Ramen Akaneko (Foto: Crunchyroll)

Shinmai Ossan Boukensha: Esta comedia de aventuras sigue a un hombre de mediana edad que, cansado de su monótona vida, decide convertirse en un aventurero novato. Acompañado de amigos excéntricos, enfrenta monstruos y desafíos mientras redescubre el sentido de la vida.

Shinmai Ossan Boukensha (Foto: Crunchyroll)

Oshi no Ko, Temporada 2: La segunda temporada de esta aclamada serie continúa explorando la vida en la industria del entretenimiento. Se centra en los altibajos de ser una estrella, ofreciendo una mirada cruda y emotiva a la fama y sus consecuencias.

Oshi no Ko, Temporada 2 (Foto: Sentai Filmworks)

Shikanoko Nokonoko Koshitantan: Una serie de fantasía que sigue las aventuras de un joven cazador llamado Shikanoko, quien se embarca en una misión para proteger su tierra de fuerzas oscuras. La serie mezcla acción, magia y una rica mitología, ofreciendo una experiencia épica.

Shikanoko Nokonoko Koshitantan (Foto: Crunchyroll)

