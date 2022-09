Freezer es uno de esos personajes que le dan forma al anime y el manga de Dragon Ball Super. El villano está de regreso en el Torneo de Poder y fue revivido al final de esa saga. Luego supimos que sus ambiciones siguen intactas, por lo que aún trata de dominar el universo. Akira Toriyama y Toyotaro decidieron que el enemigo sea aún más poderoso en el manga. Black Freezer supera en creces a la versión Golden y Goku Ultra Instinto y Vegeta Mega Instinto serán las próximas víctimas.

El arco “Granola, el superviviente” de Dragon Ball Super empieza con Granola, una víctima de los ataques de los Saiyajins hace 40 años, pidiendo el deseo de convertirse en el ser más poderoso del universo. Pasan los capítulos y nos enteramos despúes que Gas, miembro de los Heeters, se transforma en el nuevo ser más poderoso del universo, superando por mucho a Granola.

Recién en el episodio más reciente de Dragon Ball Super nos enteramos de la existencia de Black Freezer y sabemos que tiene un potencial muy alto al liquidar a Gas con el mínimo esfuerzo.

DRAGON BALL SUPER | Freezer revela toda su verdad

Freezer habla de su entrenamiento en Dragon Ball Super

¿Cómo es que Freezer se convirtió en un ser tan poderoso? ¿Por qué los deseos de Granola y Gas no consideraron el poder de Freezer si es que él también estaba en el universo? Las respuestas son complicadas, pero simples de entender.

En primer lugar, Freezer no estaba en el Universo 7 durante los eventos de Dragon Ball Super. El villano explica que él estaba en otra dimensión, lo que no debe entenderse como una realidad alternativa sino una condición del espacio-tiempo. En uno de los planetas conquistados por Freezer, el villano tiene una cámara en la que el tiempo fluye distinto respecto al mundo exterior. Si bien Freezer está ubicado en el Universo 7, su entrenamiento en dicha cámara especial hace que no forme parte de la realidad del mismo y, por ende, no fue considerado en los deseos de Gas y Granola.

El otro detalle interesante es que Freezer pasó allí tanto tiempo como diez años de arduo entrenamiento. No sabemos específicamente en qué consistió el entrenamiento, pero queda claro que tiene una ventaja considerable respecto a Vegeta y Goku.

