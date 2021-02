Dragon Ball Super: ¿cuál es la edad de Granola? Esta teoría daría con la cifra

Granola es el personaje del momento en el manga Dragon Ball Super. El episodio 68 reveló que es un cazarrecompensas y quiere vengarse de Freezer por la destrucción del Planeta Cereal, el cual fue atacado por los Ozarus. También sabemos que tiene una puntería perfecta, ¿pero qué hay de su edad? Aquí te contamos nuestra teoría.

Vayamos a lo más básico de lo exhibido hasta ahora en el manga Dragon Ball Super. Si Granola sobrevivió al ataque de los Ozarus, y especialmente de Bardock, eso significa que Goku y Granola son contemporáneos. El manga no precisa si Granola era un bebé o no cuando ocurrió el asedio, pero sí está claro que tuvo la edad suficiente como para acordarse del trauma, es decir, a partir de los tres años para adelante. También podemos suponer que tiene mucha más edad y que los ceresianos tengan la habilidad del envejecimiento prolongado, pero eso es algo que aún no está confirmado.

Bardock como Ozaru descubre a Granola (Shueisha)

Teniendo en cuenta que Granola no luce envejecido y suponiendo que el ataque de los Ozarus fue interrumpido por orden de Freezer, porque ese mismo día decidió exterminar a todos los Saiyajins, Granola y Goku tendrían la misma edad.

De acuerdo a la cronología oficial de Dragon Ball, Goku nació en el planeta Vegeta en el año 737. En el año 780 aparecen Goku Black y Zamasu, y el Torneo de Fuerza. Goku tendría para aquel entonces 43 años. Un año después, en 781, aparece Moro, por lo que la edad aumentaría a 44 años.

La saga de ‘Granola el superviviente’ en Dragon Ball Super empezaría un año después, en 782, por lo que Goku -y también Granola- tendría entre 44 y 45 años.

DRAGON BALL SUPER | Manga 68 en español

¡Hasta que llegó la hora! El capítulo 68 del manga Dragon Ball Super ya está disponible en español. Puedes leer la primera entrega del arco ‘Granola el sobreviviente’ en la página oficial de Manga Plus.

Haciendo clic en este enlace podrás acceder al episodio más reciente de Dragon Ball Super, el cual empieza con la destrucción del planeta Cereal a manos de los Ozarus, comandados por el Ejército de Freezer.

La importancia del episodio 68 de Dragon Ball Super es conocer la identidad el antagonista principal del arco ‘Granola el sobreviviente’. Como ya se ha revelado en los bocetos, Granola es contratado por una banda criminal para robar los datos de 73. A pesar del maltrato y los abusos, Granola sigue trabajando con dicha banda para acabar con Freezer y sus secuaces.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.