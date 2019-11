Los seguidores de Dragon Ball Super tendrán una mejor idea de quiénes serán los personajes jugables y de soporte para "Dragon Ball Z: Kakarot", el nuevo título desarrollado por Bandai Namco.



La desarrolladora japonesa compartió en YouTube un tráiler con los personajes que aparecerán en el nuevo juego de Dragon Ball, caracterizado por ser un RPG de mundo abierto.



Los personajes de apoyo son Krilin, Yamcha, Tenshinhan y Chaoz. Respecto a los personajes jugables, los fans de Dragon Ball Super podrán echar mano de Goku, Gohan, Piccolo y Vegeta.



Dragon Ball Z: Kakarot narrará la historia de Goku desde la saga Z hasta el encuentro con Majin Buu. Se desconoce si es que veremos alguna referencia a Dragon Ball Super, aunque la trama contará con detalles canónicos que no hemos visto en el manga ni anime de Dragon Ball Z. Akira Toriyama confirmó que recurrirá a tramas que sí ideó para Goku, pero que finalmente no se contemplaron en las ediciones finales de Dragon Ball.



Dragon Ball Z: Kakarot saldrá el 17 de enero de 2020 para PlayStation 4, Xbox One y PC.