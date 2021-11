El manga Dragon Ball Super sigue explorando el universo de Goku y Vegeta. Uno de los cambios más interesantes es la idea de más esferas del dragón en planetas que no sean Namek. El Planeta Cereal, por ejemplo, tiene su propio dios dragón llamado Ultimate Shen Long, un ser mítico capaz de convertir a cualquier mortal en el ser más poderoso del universo.

El episodio 78 de Dragon Ball Super explica que cualquiera puede convertirse en el “ser más poderoso del universo”, pero esa lógica hace que cuestionemos la base de cómo es que funcionan los niveles de poder.

Cuando Granola se convirtió en el más poderoso del universo, Ultimate Shen Long tuvo que sacrificar la esperanza de vida del ceresiano para cumplir con el deseo. Ahora, Gas se ha convertido gracias al dios dragón el nuevo ser más poderoso del universo, por lo que -siendo Gas un mortal- necesariamente tuvo que sacrificar años de esperanza de vida.

DRAGON BALL SUPER | Gas es el nuevo ser más poderoso

(Manga Dragon Ball Super)

Toda esta situación aclara que el deseo de convertirse en “el ser más poderoso del universo” no significa necesariamente que así seguirá siendo hasta el infinito, sino solo en un momento puntual del tiempo. Otro dato a precisar es si Gas tuvo que sacrificar más años de esperanza de vida que Granola para superarlo en fuerza. No sabemos mucho sobre la raza de los Heeters ni la condición que Ultimate Shen Long estableció para cumplir el deseo de Gas, pero sí está precisado implícitamente que “ser el más poderoso del universo” no es estar casi cerca de los celestiales ni supone un límite único para los mortales, sino un “poder” regulado por las condiciones orgánicas y la esperanza de vida de quien desea.

Por lo pronto, queda claro que Gas es el más poderoso del universo solo en un momento puntual y no seguirá evolucionando salvo que entrene sus habilidades, algo que Granola aprendió en el camino durante su pelea contra los Saiyajins. Goku y Vegeta, por lo tanto, tendrán que superar sus límites para tener una oportunidad contra Gas.

