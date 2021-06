Dragon Ball Super lo vuelve a hacer... Un detalle en el episodio 73 del manga de Toyotaro tiene a la comunidad debatiendo sobre si se trata de un error o una habilidad antes desconocida del Ultra Instinto de Goku. Veamos de qué se trata lo que sería un error en la trama.

Al final de la primera parte de la pelea entre Goku y Granola, el ceresiano advierte al Saiyajin que “no importa la transformación que uses, nadie tiene cero debilidades. Solo ríndete”. A lo que Goku responde: “No, el Ultra Instinto no tendría debilidades. Si algo está fallando, sería mi entrenamiento”.

Granola no puede ver los puntos débiles de Goku en Dragon Ball Super

Momentos después, Goku reaparece como Super Saiyajin Blue Ultra Instinto Perfecto y Granola se sorprende al percatarse que su rival no tiene puntos débiles.

El problema es que el Ultra Instinto no tendría porqué ocultar los puntos débiles de sus usuarios. El Ultra Instinto es un estado mental que hace que el cuerpo se mueva de manera automática e instintiva en combate, dando una ventaja enorme a la hora de combatir oponentes que puedan contrarrestar ataques de manera rápida. Por lo tanto, la técnica divina no debería ocultar los puntos débiles, sino hacer que el atacante no pueda dar con ellos. Los puntos débiles deberían seguir siendo reconocibles para Granola, solo que imposibles de dar con ellos si Goku domina el Ultra Instinto a la perfección.

El episodio 74 de Dragon Ball Super se publicará a fines de julio de 2021.

DRAGON BALL SUPER | Lee el episodio 73

La más reciente entrega de Dragon Ball Super arranca con el encuentro de Goku contra Granola, quien busca vengarse de los Saiyajins y Freezer luego del ataque al Planeta Cereal hace 40 años. El encuentro fue planeado por los Heeters para acabar así con los seres más poderosos del universo y cometer su fechorías sin restricciones.

Un detalle importante de esta gran pelea es que Granola parece dominar el Ultra Instinto y el Hakai, ambas técnicas divinas que Goku y Vegeta recién están dominando con ayuda de las deidades de la destrucción. Mientras Goku busca detener a Granola, Vegeta hace memoria sobre quiénes son los ceresianos y por qué Granola odia tanto a los Saiyajins luego de cuatro décadas.

Puedes hacer clic en este enlace para leer la traducción del episodio 73 de Dragon Ball Super al inglés en Manga Plus. Aprovecha que la publicación estará disponible por unos cuántos meses, así que entérate de una vez qué sucede en la trama.

