Hay tanto hablar de Vegeta en Dragon Ball Super. Su historia empieza siendo trágica con la destrucción del planeta Vegito a manos de Freezer... y actualmente pocos recuerdan el pasado real de tan querido personaje, cuya primera aparición fue en la saga Dragon Ball Z como villano de Goku y Piccolo.

Si han estado atentos a la película Dragon Ball Super: Broly, Vegeta es mencionado por Freezer como “Vegeta IV”. La misma lógica se aplica para el padre de Vegeta, el Rey Vegeta, quien es llamado “Vegeta III”.

Todos estos detalles son importantes para entender por qué en el manga de Dragon Ball Super Vegeta es llamado por su nombre de realeza en el capítulo 67, específicamente en la ceremonia de premiación tras la derrota de Moro.

Vegeta recibió entonces la medalla a manos del Rey de la Galaxia como “Vegeta IV”, lo que viene a ser un detalle importante para el canon, ya que nunca había aparecido así en el manga ni anime de Dragon Ball.

Vegeta en la ceremonia de premiación (Shueisha)

Ahora, no podemos suponer que necesariamente el abuelo y bisabuelo del Príncipe Saiyajin también se hayan llamado Vegeta. Al tratarse de un título real, pudo haber otros reyes Vegeta como nombre de pila que no formen parte de la familia del Príncipe Saiyajin. Por ejemplo, el papa Juan Pablo II no fue hijo de Juan Pablo I, solo que ambos comparten la misma sucesión del título.

DRAGON BALL SUPER | Manga 67

El episodio 67 de Dragon Ball Super titula “Conclusión y...”, y el guión le pertenece a Akira Toriyama. La historia empieza con las felicitaciones a Goku tras derrotar a Moro, el antagonista principal de la saga.

Además del final del arco más reciente de Dragon Ball Super, el nuevo episodio resulta importante para el desarrollo de la historia de Uub -la reencarnación de Buu-, quien tuvo una actuación decisiva en medio de la batalla contra Moro.

