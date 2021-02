Dragon Ball Super: Granola habría cometido este error al ser el más poderoso del universo

El manga Dragon Ball Super explicó qué sucede cuando alguien es más poderoso de lo que su cuerpo es capaz de aguantar. Recordarán al pobre Saganbo, uno de los secuaces de Moro en el arco El prisionero de la Patrulla Galáctica, quien explotó después de recibir una parte del poder Moro. ¿Sucederá lo mismo con Granola?

El episodio 69 de Dragon Ball Super reveló cómo es que Granola se convertirá en el ser más poderoso del universo. Tras una breve búsqueda en el Planeta Cereal, el nuevo personaje fue capaz de reunir las esferas del dragón y pedir al Dios Dragón ser el más poderoso de todos.

Al final no vemos qué sucedió después del deseo, por lo que recién se revelará en el episodio 70 de Dragon Ball Super. Lo más probable es que efectivamente llegue a ser más poderoso que Goku y Vegeta, pero el guion no tendría sentido si ya sabemos que no basta el poder para ser “más poderoso”, sino un cuerpo adecuado para equilibrar dicho poder.

Granola desea ser el más poderoso del universo (Dragon Ball Super)

El mismo Granola es consciente de que no es lo suficientemente poderoso para derrotar a Freezer, el responsable de la destrucción del Planeta Cereal. Entonces, recibir tanto poder de golpe gracias al Dios Dragón debería ser su propio fin, tal como sucedió con Saganbo y con el mismo Moro al copiar los poderes de Merus, el aprendiz de Ángel.

Como adelantamos, Granola se saldrá con la suya de igual manera en Dragon Ball Super, porque será él quien ponga en aprietos a los Guerreros Z y al equilibrio del universo.

DRAGON BALL SUPER | Leer episodio 69

Aquellos que han seguido las publicaciones del manga de Dragon Ball Super saben que los Namekianos estuvieron al borde la extinción cuando Moro llegó a atacar el planeta Nuevo Namek.

El objetivo de este villano era recuperar sus poderes y su fuerza para dominar una vez más todo el Universo 7. Pues en el capítulo 69 del manga de Dragon Ball Super se aborda el tema del origen de estos personajes.

Luego de la eliminación de la raza Cereal a manos del ejército de Freezer, Granola se aisló en una montaña junto a Monite, un anciano de la raza Namek. Este sabio explica que donde haya uno de su raza habrá esferas del dragón.

El capítulo 69 de Dragon Ball Super se puede leer en la página web Manga Plus en el siguiente enlace. Encontrarás el manga en español y en ingles.

