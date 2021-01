Dragon Ball Super habría acabado con esta fórmula de siempre gracias a Granola

Parece que Dragon Ball Super dejará a un lado la clásica historia de héroes y villanos para ofrecer personajes con matices más complejos. Ojalá Granola sea el punto de quiebre para que Toyotaro y Akira Toriyama ofrezcan algo más de sustento en el desarrollo personal de Goku, Vegeta y demás luchadores.

El episodio 68 de Dragon Ball Super introdujo a Granola, un cazarrecompensas que opera a las orden de Elec, un criminal dedicado al comercio de información. Fue este último quien reveló a Granola que Freezer volvió a la vida, por lo que busca vengarse del poderoso villano.

Lo que deja en claro el nuevo episodio de Dragon Ball Super es que los criminales del Universo 7 han estado disfrutando de un buen botín desde que Freezer murió. Como lo explica Elec, la falta de un gran señor supremo del mal permitió a muchos criminales ingresar al mercado y ganarse la vida ilícitamente.

Granola está decidido a ser el más fuerte de todos para acabar con Freezer (Shueisha)

Freezer, por lo tanto, podría ser el mal mayor no solo para los Guerreros Z -como ha venido sucediendo desde la saga Dragon Ball Z-, sino para todas las bandas criminales. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿Goku y Vegeta intervendrán en la venganza de Granola contra Freezer? No tendrían razón para hacerlo, salvo que Freezer vuelva desestabilizar el universo; de lo contrario, no hay mucho por desarrollar.

Los Guerreros Z bien pueden acabar con Freezer nuevamente, pero así estarían ayudando a los demás criminales del universo. Por otro lado, la existencia de Freezer es clave para mantener a raya a tantos piratas espaciales. Freezer es un mal necesario y quizá por esto en Dragon Ball Super veamos un giro argumental importante en los próximos episodios.

DRAGON BALL SUPER | Manga 68 en español

¡Hasta que llegó la hora! El capítulo 68 del manga Dragon Ball Super ya está disponible en español. Puedes leer la primera entrega del arco ‘Granola el sobreviviente’ en la página oficial de Manga Plus.

Haciendo clic en este enlace podrás acceder al episodio más reciente de Dragon Ball Super, el cual empieza con la destrucción del planeta Cereal a manos de los Ozarus, comandados por el Ejército de Freezer.

La importancia del episodio 68 de Dragon Ball Super es conocer la identidad el antagonista principal del arco ‘Granola el sobreviviente’. Como ya se ha revelado en los bocetos, Granola es contratado por una banda criminal para robar los datos de 73. A pesar del maltrato y los abusos, Granola sigue trabajando con dicha banda para acabar con Freezer y sus secuaces.

