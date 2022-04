Quizá nunca hayas escuchado de Dragon Ball AF. No te preocupes, no hace falta que lo sepas porque se trata de una historia no canónica creada por los fans de Akira Toriyama. El creador de esta nueva aventura no oficial de Goku es David Montiel Franco, el responsable de haber creado la transformación Super Saiyajin 5.

Lo curioso de toda esta anécdota es que Goku Super Saiyajin 5 dejó de ser un simple fan art para convertirse -de alguna manera- en canon sin que nadie se dé cuenta. En Dragon Ball Super, los protagonistas no han dejado de entrenar para enfrentarse a poderosos enemigos. Goku y Vegeta pasaron a convertirse en discípulos de Whis y Beerus para desbloquear nuevas habilidades.

El cabello de Goku SSJ 5 es casi el mismo en el Ultra Instinto

Goku, por ejemplo, alcanzó el Ultra Instinto Completo y tiene un parecido con el Super Saiyajin 5 de Dragon Ball AF, con el cabello plateado aunque no tenga pelaje en el cuerpo ni ningún otro cambio. Sin embargo, donde sí coincide es en el nivel de poder que tiene.

El Super Saiyajin 5 fue presentado como una figura divina, con un poder capaz de rivalizar con los Dioses y así ha sido con el Ultra Instinto de Goku que vimos en Dragon Ball Super. Esta nueva transformación es el estado más poderoso del personaje y, aunque no tiene el mismo diseño que queríamos ver con esa mítica imagen, es su equivalente en el canon.

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO | Retrasan el estreno

Tendremos que seguir esperando. Por culpa de un hackeo a Toei Animation, la película Dragon Ball Super: Super Hero tuvo que retrasar su estreno programado para el 22 de abril en cines japoneses.

La productora de la franquicia Dragon Ball se percató del hackeo el pasado 6 de marzo y cerró de emergencia una parte de su sistema interno. El cese de operaciones afectó la productividad y la programación de Toei, por lo que tuvo que patear el estreno de Super Hero hasta nuevo aviso.

“Esto ha dificultado el trabajo en las producciones”, declaró Toei Animation en un comunicado oficial. Debido a esas dificultades, la compañía señaló que “no tiene más remedio que retrasar el estreno de la película. Para aquellos que esperan con ansias el estreno, lo sentimos mucho”.

