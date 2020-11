El episodio más reciente de Dragon Ball Super tiene a muchos sorprendidos, así como contrariados sobre el papel de los Ángeles en la franquicia creada por Akira Toriyama. Hay algo que ha generado confusión en la comunidad ahora que Moro obtuvo el poder de un Ángel.

Sucede que en el episodio 65 del manga Dragon Ball Super, perteneciente a la saga El prisionero de la Patrulla Galáctica, Moro recupera su mano cercenada con la que pudo copiar los poderes de Merus, un aprendiz de Ángel. Al igual que Saganbo, el cuerpo de Moro empieza a hincharse, porque no es capaz de soportar el inmenso poder de Merus. Esto motivó a Moro a fusionarse con la Tierra para seguir con vida.

El detalle que no cuadra en toda esta escena de Dragon Ball Super es la pasividad de Whis, quien es testigo de cómo el inmenso poder de un Ángel fue obtenido por un villano tras el desacato del ángel Merus, lo que supone un quiebre total al orden universal.

Recordemos que los Ángeles son responsables del equilibrio universal, así como servir de asistente y asesor de los Dioses de la Destrucción. En el pasado, por ejemplo, Whis fue capaz de revertir el tiempo cuando Beerus destruyó un planeta sin querer estando dormido.

Entonces, estando la Tierra en peligro inminente por culpa del desacato de un aprendiz de Ángel, Whis tendría todo el derecho de intervenir al tratarse de un desequilibrio universal y una amenza en sí misma, porque el poder de un Ángel no puede ser utilizado para arrazar planetas al antojo de su portador.

¿Será que Whis revertirá el tiempo cuando la Tierra finalmente sea destruida por culpa de Moro? Que el villano tenga el poder de un Ángel no es poca cosa, debido a que -como Whis señala- la explosión de Moro con toda esa energía acumulada podría acabar con la galaxia. Y eso sí que sería innecesario para el resto de planetas que no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que suceda en la Tierra. No habrá más que esperar al siguiente episodio de Dragon Ball Super para tener una idea más clara.