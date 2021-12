El manga Dragon Ball Super arruinó lo que bien estaban haciendo con las entregas anteriores. La historia de los Saiyajins y la reaparición de Bardock hicieron que los fans sigan con atención el desenlace de la batalla de Goku y Vegeta contra Granola. Sin embargo, el episodio 79 acabó siendo el más básico de las entregas de la saga hasta la fecha.

El capítulo 79 de Dragon Ball Super contiene bastante relleno del combate entre Granola y Gas, mientras Vegeta y Goku observan desde lejos. Casi no hay información sobre qué sucederá después, solo una pista de que Elec tiene otros planes tras pedir que Gas sea el nuevo ser más poderoso del mundo; es más, ese último dato se sabía desde el episodio 78.

Los lectores del manga Dragon Ball Super recurrieron a redes sociales para criticar el episodio y no es para menos teniendo en cuenta que el combate entre Gas y Granola seguirá hasta la siguiente entrega. Ambos prácticamente no se hicieron daño crítico, mientras Goku y Vegeta no planean nada sobre cómo acabar con esta situación tan peligroso.

Lástima que los lectores deberán esperar hasta fines de enero de 2022, aunque no haya mucha información sobre lo que ocurrirá, debido a que la pelea entre Gas y Granola quedó inconclusa. Solo podemos esperar a que Elec revele su plan final, algo que sigue siendo un misterio hasta la fecha.

DRAGON BALL SUPER | Lee aquí el episodio 79

El nuevo capítulo de Dragon Ball Super empieza con Granola consumiendo la semilla del ermitaño que Vegeta había guardo para momentos críticos. El Principe Saiyajin sabe que Granola tiene más chances de acabar con Gas y, al mismo tiempo, el Saiyajin puede exigirse aún más para desarrollar su nueva transformación: el Megainstinto.

Como reza el título, la pelea principal es entre Gas y Granola, por lo que Vegeta y Goku pasan a segundo plano. La expectativa no es para menos luego de conocer la historia de los Saiyajins y qué hizo Bardock para que Granola salga con vida del ataque de los Ozarus de Freezer.

Puedes leer el manga Dragon Ball Super en español ingresando a este enlace. La publicación más reciente y las dos anteriores pueden encontrarse en el portal Shueisha.

