Dragon Ball Super: manga revela por qué a Vegeta le encanta pelear

Vegeta es uno de los personajes más conflictivos de la franquicia Dragon Ball Super. Siempre está de mal humor, aunque por momentos demuestra preocuparse por los demás... Al menos, a su manera. No es un secreto que al Príncipe Saiyajin le encanta pelear, lo disfruta y siempre hemos pensado que esto se debe a que forma parte de una raza guerrera. La respuesta parece simple, pero tiene algunos matices que solo el manga ha iluminado para la comunidad.

El manga de Dragon Ball Super, dibujado por Toyotaro con la supervisión de Akira Toriyama, está desarrollando la saga “Granola el Superviviente”. El capítulo 74 cerró a lo grande con varias confesiones del Príncipe Saiyajin y con una nueva evolución que aún no ha entrado en acción.

A diferencia de la confianza que Vegeta mostró antes que lo llevó a muchas de sus batallas fallidas en el pasado de Dragon Ball, la felicidad de Vegeta ahora proviene de vivir el momento y amar la pelea contra Granola, un oponente mucho más fuerte tras pedir a Ultimate Sheng Long ser el más poderoso del universo.

DRAGON BALL SUPER | Encuentro de Vegeta y Granola

Viñeta del manga Dragon Ball Super

“En una pelea, no se sabe hasta que no acaba. Por eso es tan divertido, ¿no crees?”, responde Vegeta a Granola, quien insiste en que ganará el encuentro por ser más poderoso.

No importa cuánto se jacte Granolah de ser el más fuerte, Vegeta explica que el resultado de su pelea nunca está del todo establecido. Es así como el Príncipe Saiyajin está tan concentrado en la pelea que logró lo que Beerus tanto le exigíe: olvidarse de la culpa del pasado para alcanzar nuevos límites.

“Qué divertido. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. No tengo que proteger ni salvar a nadie. Puedo simplemente concentrarme en el combate. Este es el mejor de los sentimientos”, dijo el Saiyajin.

