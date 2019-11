Oob no ha vuelto a aparecer en Dragon Ball Super. Solo sabemos que es tan solo un niño durante el Torneo del Poder, por lo que no pudo defender la Tierra. Desde Dragon Ball GT no sabemos cuál será el destino de este personaje y probablemente aparezca en el manga de Toyotaro dentro de unos años. Sin duda no formará parte de la saga ‘El prisionero de la Patrulla Galáctica’.

En Reddit, un artista identificado como Anotherguyrightthere hizo un diseño de Oob para imaginar cómo sería su regreso a Dragon Ball Super. El detalle importante es el tono gris del cabello de Oob, dando cuenta que ha logrado dominar el Ultra Instinto.

El regreso de Oob al canon no sería disparatado, debido a que sería un excelente guardián de la Tierra mientras Goku y Vegeta hacen de las suyas en el espacio. En la saga de la Patrulla Galáctica, el destino de la Tierra solo depende de Gohan ante la falta de su padre y Vegeta.

Oob nace del deseo de Goku antes de eliminar a Majin Boo en el final de Dragon Ball Z. Goku ordena que la criatura rosada sea revivida “como alguien bueno”, ya que es un rival muy poderoso de extremo interés. Enma Daio escuchó el deseo y creó así a Oob.

En Dragon Ball Super, Oob es nombrado por Goku cuando le menciona a Vegeta que Enma Daio transformó a Kid Boo en un ser humano bueno. Vegeta le dice que debe ser un recién nacido por lo que no servirá contra el Torneo del Poder.

DRAGON BALL SUPER | Regreso del anime

El nuevo anime de Dragon Ball Super podría adaptar la saga del manga ‘El prisionero de la Patrulla Galáctica’, en el que Moro es un poderoso villano capaz de absorber la energía de planetas enteros. Goku, Vegeta y Majin Buu se suman a Meerus, miembro de la Patrulla Galáctica, para detener a esta amenaza.