El manga de Dragon Ball Super por fin deja atrás la dependencia de Goku para darle más espacio a Vegeta, uno de los personajes que se ha ganado la simpatía de los fans. Se trata de otro saiyajin que ha competido con Kakaroto por ser el más fuerte del universo; pues ahora tiene la oportunidad de demostrarlo en la saga de Granola.

El capítulo 76 ya está disponible en la web Manga Plus y tiene imágenes reveladoras. Goku tiene que intervenir para que Vegeta no muera a manos de Granola; no obstante, el príncipe de los saiyajins decide que este es su combate y tiene n plan para evitar que el villano suelte todo su poder.

Con un fuerte golpe mete al cereliano a la ciudad de los zucarianos; solo así se podrá evitar que destruya el planeta. Justo en ese momento se reveló el punto débil de Vegeta: al recibir los disparos de Granola a quemarropa queda con el torso descubierto y toma una de sus clásicas poses.

¿Por qué el brazo izquierdo de Vegeta está dañado?

Si has prestado atención al manga y el anime de Dragon Ball, sabrás que Vegeta suele sostener su brazo izquierdo cuando ha recibido muchos golpes. Algunos pensarán de que se trata de un reflejo pero realmente es una lesión que lo acompaña desde hace varios años atrás.

Como acto reflejo, el saiyajin utiliza este brazo para cubrirse de los ataques. Mientras que su otro brazo normalmente es utilizado para atacar. Quizás el momento en el que más se notó que tenía esta lesión fue en la pelea contra Reacoon de las Fuerzas Ginyu.

Ahora ha vuelto a recibir un enorme golpe de Granola y vuelve a quedar lesionado.

¿Por qué el brazo izquierdo de Vegeta está dañado? (Foto: Manga Plus)

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.