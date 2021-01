Las cosas se ponen más interesantes en el manga Dragon Ball Super. Ahora sabemos que el objetivo de Granola es vengarse de la destrucción de su planeta natal a manos de los Ozarus comandados por Freezer. Sin embargo, aún no está claro quién será el antagonista principal.

El episodio 68 de Dragon Ball Super empieza con Granola asistiendo al palacio de Elec, el líder de una banda criminal que tiene por objetivo vender los datos obtenidos por el Androide 73 al mejor postor.

“Hiita no es un lugar militar. Cuando necesitaremos un ejército, lo compramos con dinero. No hay nada que no puedas conseguir con dinero en este mundo (...) Controlar a la gente con poder militar es algo que se hacía hace mucho. Los más poderosos del universo ahora son los que tienen dinero e información”, explica Elec en la entrega más reciente de Dragon Ball Super.

Elec explica el poder de la información (Shueisha)

Luego precisa que en Androide 73 hay mucha información, por lo que lo hace valioso a la hora de venderlo. Aún se desconoce el valor o el interés que habría detrás de estos datos, pero sí queda claro que Snow es el más comprador adecuado.

DRAGON BALL SUPER | Snow

¿Pero quién es Snow? Este personaje es descendiente de Freezer y Cold, y es el villano principal de la primera saga de Dragon Ball Seiki. Al igual que sus familiares, Snow forma un gran ejército para hacer que su raza vuelva a dominar el universo... hasta que se topan con la Tierra y los Guerreros Z.

Si unimos los puntos, podríamos adelantar que Snow está interesado en los datos del Androide 73 para crear su propio ejército -al igual que Dragon Ball Seiki- y así cumplir con su objetivo.

Snow en Dragon Ball

De momento, no sabemos qué tanto de parecido tiene Snow de Dragon Ball Super con el de Dragon Ball Seiki, por lo que esta pista no es una respuesta definitiva. Será cuestión de revisar el próximo episodio del manga que se publicará a fines de febrero.

