Dragon Ball Super: Super Hero dedicó varios minutos a desarrollar la historia de Gamma 1 y Gamma 2. Ahora que Toyotaro ha publicado el episodio 89 del manga Dragon Ball Super, perteneciente al arco “Superhéroes”, por fin tenemos una idea sobre la verdadera inspiración detrás de los androides superhéroes gemelos.

El segundo capítulo del arco “Superhéroe” de Dragon Ball Super explora la reacción del Dr. Hedo al tener sus androides zombis (construidos a partir de cadáveres) y su plan de sabotaje frustrado por la aparición de un “superhéroe”. Hedo está en la búsqueda del valioso disco de datos que falta en su guarida, así como del héroe que lo tomó. Bueno, ese superhéroe en cuestión no era otro que Trunks.

En el transcurso del capítulo 89 de Dragon Ball Super, Dr. Hedo envía un nuevo androide de aspecto humano llamado “Baytah” (Beta No. 1) y lo envía de incógnito a la escuela secundaria de Trunks y Goten. Beta No. 1 rápidamente sospecha de Trunks, quien pasa el día tratando de parecer un adolescente humano promedio, mientras que Beta No. 1 intenta encontrar formas cada vez más absurdas de hacer que Trunks revele sus superpoderes.

Cuando están en el patio de la escuela, Beta casi atrapa a Trunks amenazándolo con arrojar una pila mortal de equipos de construcción sobre su enamorada, Mai. Trunks es salvado por Goten, quien inconscientemente se tambalea para levantar un camión completo sobre su cabeza y recuperar una pelota de tenis perdida para algunas chicas. Beta instantáneamente piensa que Goten es el superhéroe y procede a atacar.

Trunks hace un movimiento clásico al aparecer para luchar contra Beta No. 1 como el Gran Saiyaman X-1, limpiando así el nombre de Goten. Al final, ambos héroes de Saiyamen acaban con Beta y salvan la escuela, lo que inspira a Hedo a querer crear una nueva serie de androides que tienen su propio estilo extravagante de superhéroe, como las capas rojas que veremos en Gamma 1 y Gamma 2.

Así las cosas, el episodio 89 de Dragon Ball Super confirma que las travesuras de Goten y Trunks escabulléndose como superhéroes inspiraron la creación de los androides Gamma y provocaron los eventos que pusieron a Piccolo, Gohan y sus seres queridos en la mira de Dr. Hedo y la Patrulla Roja en la cinta Super Hero.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.