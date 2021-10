Dragon Ball Super revela lo poco importante que fue Raditz para la vida de Bardock

¿Raditz tuvo razones para odiar a Goku? El manga Dragon Ball Super reveló con tristeza lo poco que Bardock se había preocupado por el hermano de Kakaroto en el episodio 77, perteneciente a la saga Granola el superviviente.

Mientras Bardock comenzó a mostrar el lado heroico que eventualmente vemos en el enfrentamiento contra Freezer en la película Dragon Ball Super: Broly, el capítulo más reciente del manga revela que el Saiyajin poco le importó haber criado a Raditz cuando se topó con Granola y su madre en el asedio al Planeta Cereal. Recién el nacimiento de Goku hizo que Bardock tenga piedad por los habitantes de los planetas conquistados.

Viñetas del manga 77 de Dragon Ball Super

Cuando el manga explora el pasado de los Saiyajins, vemos a Bardock encontrándose con Gine, quien había dado a luz desde la última vez que se vieron. No solo está tan alejado del proceso que no se dio cuenta del nacimiento, sino que en realidad no se dio cuenta de todo el embarazo, aparentemente mientras notaba fríamente que el vientre de Gine se había adelgazado.

Viñetas del manga 77 de Dragon Ball Super

Pero al ver a su hijo Kakarotto, parece haber cambiado de opinión que despierta el lado más heroico que vemos en el manga. El problema es que tuvo a Raditz nació antes y eso no pareció conmover a Bardock. Eso dice mucho de cómo Raditz fue criado a diferencia de Goku, quien acabó en la Tierra tiempo después.

DRAGON BALL SUPER | Dónde leer el manga

Granola y Monite perdieron a todos sus familiares y conocidos. Desde entonces viven ocultos en el planeta. Tras la llegada de Goku y Vegeta, Granola va directamente al combate para probar sus nuevos poderes (otorgados por Ultimate Shen Long).

En el capítulo 77 dejamos atrás este combate para explicar algunos detalles del pasado de los cerelianos. Curiosamente, se trata de un planeta en donde conviven en paz dos razas: los ya mencionados y los namekianos.

Dónde leer el capítulo 77 del manga.

