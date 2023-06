Solo para los verdaderos fanáticos de Dragon Ball. ¿Sabían que Dragon Ball Super, la saga más actual de la franquicia, solucionó un detalle que Akira Toriyama criticó al anime desde 1997? Lo sabemos, es mucho tiempo pero nunca es tarde para hacer bien las cosas, especialmente cuando hablamos de Goku, uno de los personajes de anime más queridos del mundo.

Toriyama admitió en una entrevista con WIRED Japan que estaba disgustado con la representación de Goku en el anime Dragon Ball y Dragon Ball Z, porque Toriyama ideó a Goku como alguien que solo quiere luchar contra los guerreros más poderosos y no un “héroe justo” como aparece en la versión animada de Toei Animation.

Goku no ha dejado de ser una buena persona tanto en el anime como el manga, pero originalmente no fue alguien hecho para ser un superhéroe con el sentido del deber y salvaguardar la Tierra de las amenazas del universo. En el manga, Goku salva la Tierra como consecuencia de su deseo por luchar con los villanos más poderosos, pero no es que fuese su intención desde un principio.

Recién en Dragon Ball Super notamos que Goku abandona la figura del “héroe justo” para convertirse en un Goku más parecido al manga original que solo está dedicado a luchar contra los seres más poderosos.

En el Torneo del Poder, por ejemplo, Goku entendía que debía salvar su propio universo, y no quería ver otros universos destruidos, pero su mente estaba mucho más dedicada a la emoción de pelear contra los guerreros más poderosos. Incluso, pasó por alto las advertencias de Whis y Beerus y habló directamente con Grand Zeno para satisfacer sus propios deseos egoistas de pelear contra rivales excepcionales.

Mientras avanza el Torneo del Poder y los universos son destruidos, Goku en realidad se divierte en las peleas emocionado por la emoción de sobrevivir y superar sus propios límites... a costa de miles de millones de vidas.

Tan solo la saga del Torneo del Poder es prueba suficiente para entender que Goku no tiene contemplaciones y está lejos de ser un héroe como lo fue en los animes Dragon Ball y Dragon Ball Z.

¿Cuándo empieza Dragon Ball Super en el canon?

La historia comienza con la llegada de Beerus, el Dios de la Destrucción, a la Tierra en busca del legendario Super Saiyajin. Goku y sus aliados se enfrentan a Beerus en una batalla épica, pero pronto se dan cuenta de que hay seres aún más poderosos en el universo.

A medida que la trama avanza, se introducen nuevos personajes como Whis, el entrenador de Beerus, y se exploran diferentes universos en un torneo llamado “Torneo del Poder”. Goku y sus amigos se unen a otros guerreros de diferentes universos para luchar por la supervivencia de sus respectivos mundos.

