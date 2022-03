Uno de los momentos más espectaculares de Dragon Ball Super fue la pelea entre Vegeta y Toppo en la saga del Torneo del Poder. Los más poderosos de cada universo se enfrentaron para sobrevivir a la debacle, por lo que Toppo tuvo que ir más allá de sus límites. Esto nos lleva a una pregunta interesante ahora que conocemos más evoluciones a través del manga, ¿acaso Toppo consiguió el Mega Instinto / Ultra Ego?

El Mega Instinto de Dragon Ball Super es un aumento en la fuerza y la velocidad, pero hace que el poder dependa del daño recibido. Esta evolución apareció por primera vez en la saga “Granola el superviviente”, en un momento en el que Vegeta estaba por morir y dio lo máximo de su ki. No obstante, Toppo habría hecho lo mismo sin que nos demos cuenta.

Cuando las cosas llegan a su límite en el Torneo del Poder de Dragon Ball Super, Toppo adopta el Hakai, el poder de la destrucción, para hacer frente a Vegeta. Jiren le reclama por eso, pero aún así Toppo es derrotado por Vegeta.

Por lo que se muestra en el episodio, Toppo alcanzó el poder de los dioses y se presenta como sucesor a la deidad de su universo. Los detalles morados del aura de Toppo pueden hacernos creer que se trata del Mega Instinto, es más, ambos poderes fueron adquiridos gracias al entrenamiento del Dios de la Destrucción, pero oficialmente no hay nada establecido.

Un detalle a tomar en cuenta es que durante la pelea Toppo no recibe golpes adrede para ganar más poder; no obstante, ¿cómo puede ser un candidato serio a Dios de la Destrucción sin dominar por completo el Hakai y, por ende, el Mega Instinto? Quizá Toriyama no había planteado el Mega Instinto para aquel entonces, pero no tiene sentido que solo el Hakai sea necesario para ser Dios de la Destrucción.

No hay una explicación oficial, aunque la explicación más sencilla sea que el Hakai de Toppo sea un pseudo Mega Instinto, algo que Vegeta pudo aprender y dominar mucho más rápido.

