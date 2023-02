Ya sabemos que los más poderosos en la Tierra son Goku y Vegeta. Sin embargo, las cosas pintan diferentes si es que hablamos de los más poderosos humanos en el universo de Dragon Ball. La respuesta más inmediata es Krillin, pero lo cierto es que Yamcha merece ese puesto más que ninguno.

Es cierto que Yamcha es ridiculizado como el más débil de todos por su muerte a manos de un Saibaman. Más adelante vemos algo más de lo mismo cuando el personaje es excluido por los Guerreros Z tanto en la pelea contra Golden Freezer como en el Torneo del Poder.

Ahora, Tien Shinhan podría ser el terrícola con el nivel de poder más alto, pero es importante tener en cuenta que no se clasifica como un verdadero humano, no tanto como Krillin y Yamcha. El maestro Roshi logró avances significativos en Dragon Ball Super, pero es difícil decir si logró superar la enorme brecha que lo separa de Krillin y Yamcha. Cuando debemos decidir cuál de estos dos es el más fuerte, se supone ampliamente que Krillin pero existe evidencia de lo contrario.

En la Saga Saiyan de Dragon Ball Z, se argumentó que Krillin podría ser más fuerte que Yamcha, pero algunos episodios de relleno lo han refutado desde entonces. Yamcha mejoró tanto durante su entrenamiento en el planeta del Rey Kai que logró derrotar a Recoome de la Fuerza Ginyu, que había vencido a Krillin, Vegeta y Gohan solo unos días antes. Una oportunidad para que Krillin lo superara llegó en la Saga de Buu cuando se reveló que Yamcha dejó de entrenar, pero las escenas en el Otro Mundo al cierre de Dragon Ball Z indicaron que esto nunca sucedió.

Yamcha vs. Reccome de la Fuerza Ginyu

Así las cosas, Krillin definitivamente no era más fuerte que Yamcha, quien además derrotó a Olibu en Otro Mundo. Es cierto que Krillin entrenó duro para el Torneo de Poder , se enfrentó con Gohan y Super Saiyan Blue Goku y, sin embargo, tuvo una actuación decepcionante en el Torneo de Poder al convertirse en el primer miembro del equipo del Universo 7 en ser eliminado de la competencia.

Yamcha peleando en el Otro Mundo

Uno de los mayores argumentos de que Krillin está por encima de Yamcha es que este último dejó de entrenar. No obstante, Dragon Ball Super destruyó este argumento cuando reveló que Krillin también ha estado holgazaneando. Dado que ambos personajes, a diferencia de Yamcha, detuvieron su entrenamiento, no hay indicios de que Krillin se le haya adelantado entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Además, en la pelea contra los secuaces de Moro en la Tierra (escena del manga Dragon Ball Super), se confirmó que después de años de permanecer al margen, Yamcha no ha renunciado a luchar y tuvo un desempeño aceptable, dando cuenta que aún es superior que Krillin.

