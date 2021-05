“Dragon Ball Z” y la mayoría de los héroes de tuvieron finales tristes en el futuro postapocalíptico de Trunks. En su línea de tiempo, casi todos los Guerreros Z están muertos. Varios de los personajes fueron víctimas de las malvadas creaciones del Doctor Gero, Androide 17 y Androide 18.

Future Trunks proviene de una versión del futuro donde la Tierra fue devastada por las despiadadas matanzas de los dos androides. Fue por los androides que Trunks tuvo que usar la máquina del tiempo de Bulma para llegar al presente y evitar que emergieran.

Gracias a las advertencias de Trunks, los Guerreros Z pudieron prepararse adecuadamente para su llegada, pero se produjeron algunos cambios importantes debido a que Trunks manipuló la corriente temporal, y uno de los más grandes fue Cell siguiéndolo desde el futuro para absorber. los androides.

Aunque lograron evitar que lo que sucedió en el futuro de Trunks les sucediera, en realidad no pudieron deshacer nada. En cambio, crearon una línea de tiempo diferente, que luego fue revisada en “Dragon Ball Super”. A través de “Future Trunks Saga” y los flashbacks del personaje en “Dragon Ball Z”, el anime ha establecido una historia de fondo detallada para su línea de tiempo. Esto es lo que le sucedió a todos los Guerreros Z en el futuro de Trunks.

¿QUE PASO CON CADA GUERRERO Z? LA REALIDAD DEL TRUNKS DEL FUTURO

Goku

Al igual que el 4 de mayo se convirtió en sinónimo de “Star Wars” debido a un juego de palabras “que la fuerza te acompañe”, el 9 de mayo se convirtió en el día de Goku por una razón similar. (Foto: Toei Animation)

Como lo explicó Future Trunks, la versión de Goku de su línea de tiempo regresó del espacio en algún momento después de vencer a Freezer y contrajo el virus del corazón, una enfermedad letal que se cobró la vida de un número incalculable de personas en la Tierra. A pesar de todo su poder, Goku perdió la vida a causa del virus. Sus aliados habrían deseado que volviera con las Esferas del Dragon, pero eso no pudo funcionar ya que había muerto de muerte natural.

Vegeta

Mientras que la mayoría de la gente definiría las características de Vegeta en “Dragon Ball Z” como su envidia del poder de Gokú y el deseo de ser mejor que él. (Foto: Toei Animation)

Similar a su contraparte en la línea de tiempo principal, Vegeta siguió los pasos de Goku y logró lograr la transformación de Super Saiyan en la línea de tiempo de Future Trunks. Desafortunadamente, todavía demostró ser deficiente contra la fuerza de los androides del Doctor Gero. Vegeta, quien era el más fuerte de los Guerreros Z en ausencia de Goku, murió a manos de Androide 17, convirtiéndolo así en su primera víctima.

Piccolo

Gokú y el resto de Guerreros Z han competido en varios torneos de artes marciales a lo largo de todas las temporadas de ”Dragon Ball”. (Foto: Toei Animation)

Dado que Future Piccolo no se fusionó con Kami, no era rival para los villanos. Androide 18 lo mató fácilmente. En realidad, fue su muerte lo que los condenó a todos, ya que su fuerza vital está ligada a Kami, el personaje cuyo poder mantiene la existencia de las Esferas del Dragon. Con ellos desaparecidos, y sin que Goku visitara al nuevo Namek con la transmisión instantánea, se volvió imposible que alguien deseara volver.

Krilin

Krilin tiene seis puntos en la frente y se rasura la cabeza cuando ejerce las artes marciales. (Foto: Toei Animation)

La muerte de Vegeta y Piccolo hizo que la derrota fuera inevitable para los Guerreros Z restantes, considerando que eran los luchadores más fuertes de su lado. Krillin, que reconoció lo superados que eran, intentó escapar, pero fue aniquilado por una explosión a quemarropa de Android 17.

Tien y Chiaotzu

Con el pasar de los años, las aventuras de Gokú y sus amigos se convirtieron en las más vistas por grandes y chicos, que vieron al protagonista evolucionar con cada pelea. (Foto: Toei Animation)

Tien fue el siguiente en morir después de Krillin. Fue atacado por Androide 18, quien disparó una poderosa ráfaga de energía limpia a través de su abdomen. Su compañero, Chiaotzu, no apareció en el flashback de Future Trunks, pero el héroe confirmó que él también murió durante la pelea.

Yamcha

Yamcha es el primer novio de Bulma, quién le termina dejando por sus constantes infidelidades. (Foto: Toei Animation)

Uno de los últimos Guerreros Z en caer fue Yamcha. Según Future Trunks, los androides volvieron su atención hacia él después de eliminar a Tien. Como resultado, Yamcha fue derribado por uno de los ataques de energía de Android 17.

Yajirobe

Aparece por primera vez en el Arco del Rey Demonio Piccolo, en el episodio 104, cuando el joven Goku, estando muy hambriento, se come un enorme pescado que Yajirobei había preparado. (Foto: Toei Animation)

El mismo episodio de “Dragon Ball Z” que reveló el destino de Vegeta, Piccolo, Krillin, Tien y Yamcha mostró que Yajirobe fue asesinado por la Ola de energía de alta presión de Android 18, pero “Dragon Ball Super” finalmente volvió a configurar este evento. Cuando Goku y Vegeta tuvieron que regresar al futuro de Trunks años más tarde, descubrieron que Yajirobe en realidad no murió ese día.

Después de ser salvado por Korin con un Senzu Bean, Yajirobe sobrevivió en secreto y luego se convirtió en miembro de la resistencia cuando Goku Black entró en escena y sumió al mundo en el caos nuevamente. Aunque mantuvo su reputación de pereza, Yajirobe dio un paso adelante durante la saga Future Trunks y puso su vida en juego para salvar a Goku y Trunks de Goku Black y Zamasu.

Gohan

Gohan es presentado como el primer hijo del protagonista Goku y su esposa Chi-Chi. (Foto: Toei Animation)

Yajirobe no fue el único Guerrero Z que logró superar la gran batalla con los androides. También estaba Gohan, que se convirtió en adulto, se transformó en un Super Saiyan y se convirtió en el mentor de Trunks. Pasó 13 años manteniendo lo que quedaba de la población de la Tierra a salvo de los dos androides, pero no poseía el poder suficiente para acabar con ellos. Al final, Gohan murió, dejando a Trunks como la última defensa de la Tierra.

Master Roshi

El Maestro Roshi ha ganado dos torneos en la franquicia “Dragon Ball”. (Foto: Toei Animation)

El Maestro Roshi no estaba entre los Guerreros Z mencionados por Future Trunks cuando habló sobre la pelea con los androides, pero el especial de TV “Dragon Ball Z: History of Trunks” sí tocó su papel. Comenzó a involucrarse, pero Puar y Oolong lo convencieron de que se mantuviera al margen, lo que significaría que todavía podría estar vivo en alguna parte.

Sin embargo, vale la pena señalar que esto puede no ser canon ya que “History of Trunks” entró en conflicto un poco con los detalles de la batalla de los androides con los Guerreros Z en “Dragon Ball Z”. Aún así, la elección de Roshi de no pelear tiene sentido, especialmente porque Se creía que su nivel de poder era significativamente más bajo que el de todos los demás Guerreros Z No fue hasta “Dragon Ball Super” que Roshi finalmente regresó a la acción.

Future Trunks

En “Dragon Ball Z” se reveló que Trunks provenía de una época en la que todos los Guerreros Z habían sido asesinados. (Foto Toei Animation)

Los eventos de Android y Cell Sagas le permitieron a Trunks volverse tan poderoso en el presente que cuando regresó al futuro, pudo matar a Android 17 y Android 18 con facilidad. Tras sus derrotas, Trunks se convirtió en el único protector de la Tierra, pero se vio abrumado por la fuerza de Goku Black.

Trabajó junto a un ejército de humanos cuyo objetivo era resistir a Goku Black, pero no fue hasta que Trunks regresó al futuro para reclutar a Goku y Vegeta que pudieron tener una oportunidad de luchar. A pesar de contar con su ayuda, Zeno tuvo que intervenir y destruir su línea de tiempo para que finalmente pudieran deshacerse de Zamasu. Afortunadamente, sin embargo, Trunks aún recibió un final feliz. Zeno usó sus habilidades para recrear su línea de tiempo.

Majin Buu

Es el último gran enemigo al que se enfrentan los héroes en Dragon Ball Z. (Foto: Toei Animation)

En “Dragon Ball Z”, Majin Buu se separó en dos seres, uno de los cuales se convirtió en un aliado inocente pero increíblemente poderoso de los Guerreros Z y el otro en una fuerza para el mal. Después de soltarse, el malvado Buu finalmente destruyó todo el planeta. Curiosamente, eso no es en absoluto lo que sucedió en la línea de tiempo de Trunk, a pesar de que su Tierra solo tenía un héroe protegiéndola.

En “Dragon Ball Super”, se explicó que Trunks logró evitar que Buu Saga sucediera por completo. A diferencia de los Z-Warriors, Trunks mató a Dabura y Babidi de inmediato. Debido a sus acciones, Buu nunca fue liberado de su prisión.