“Dragon Ball” es una de las franquicias más icónicas y duraderas del anime, que ha llegado a ser un fenómeno internacional. Hasta la fecha, continúa dejando su huella entre los fanáticos de todo el mundo. Sin embargo, uno de los hechos menos conocidos sobre la serie, es que su entrada más popular estaba destinada a terminar mucho antes. De hecho, esta lista de concluir en varias oportunidades. Nos referimos a “Dragon Ball Z”.

Debido a la creciente popularidad de “Dragon Ball Z”, Akira Toriyama tomó la decisión de no concluir con la entrega. Algunos medios especializados han señalado que su final debía darse en Torneo de Cell, con la a segunda muerte de Gokú y Gohan siendo el héroe de una posible nueva serie; pero el creador cambió de opinión.

POR QUÉ “DRAGON BALL Z” NO TERMINÓ CON EL TORNEO DE CELL

Aunque terminar con el Torneo de Cell podría haber tenido sentido, con el paso del tiempo, la continuación de la serie le dio la razón a Toriyama. Ahora, con “Dragon Ball Super”, el anime ha vuelto a generar tanta emoción como su serie original; sumándolo al anuncio reciente de una película de la franquicia.

La épica batalla de Gohan y Cell (Foto: Toei Animation)

Los arcos que siguen inmediatamente a la mencionada saga se enfocan en Gohan y lo muestran en el camino hasta convertirse en el protagonista de “Dragon Ball Z”, dejando un poco en segundo plano a la vieja generación de Gerreros Z. Es así que nace El Gran Saiyaman.

El Gran Saiyaman incluyó varios conceptos nuevos, como la capacidad de los luchadores para fusionarse, nuevas transformaciones de Super Saiyajin y una identidad renovada para la serie en general.

Sobre el papel, esto también pudo haber significado un reenfoque de la serie o incluso terminar el título oficial de “Dragon Ball” / “Dragon Ball Z” y cambiar a algo nuevo. Sin embargo, estos nuevos concepto hicieron que un posible cambio parezca ilógico; además, de mostrar cómo el Torneo de Cell y lo que vino antes pudieron haber sido el techo de la franquicia.

EL REGRESO DE GOKÚ

Para cuando la Saga Buu se acerca a su clímax, Gohan es derrotado y queda marginado con el regreso de su padre. Gokú y Vegeta son, en última instancia, los héroes de la saga, y Trunks, Goten y Gohan deben ser rescatados para detener a Majin Buu. Esto enfatiza un regreso a los viejos protagonistas, con la promesa de una nueva generación de Guerreros Z, que finalmente no es aprovechada.

El gran saiyaman en "Dragon Ball" (Foto: Toei Animation)

Lo mismo sucedería con la primera secuela de la serie, “Dragon Ball GT”, que pasa por alto a Gohan y Gokpu vuelve a tomar protagonismo. También implica un salto de tiempo dramático incluso mayor que el del Torneo de Cell a la Saga Saiyaman.

Comenzar una nueva serie después del torneo del androide, solo para comenzar otra nueva serie dentro de dos o más arcos, parecería ridículo, especialmente si el tiempo se salta y las caras nuevas son la justificación. Aunque claro, está el hecho de que “Dragon Ball GT” no fue creado por Toriyama y no es considerado canon; aun así, es considerado un factor en si su predecesor debía haber terminado antes o no.

Luego está la secuela oficial de “Dragon Ball Super”, que también presenta muchos conceptos y personajes nuevos. Su enfoque principal son los múltiples universos y dioses cósmicos introducidos al principio, y Gokú vuelve a ser el héroe central.

En todo caso, las pocas historias que se centran en Gohan no son muchas. Por lo tanto, terminar o comenzar una nueva serie en torno a este valor atípico no tendría ningún sentido desde una perspectiva narrativa y, en última instancia, habría sido una pérdida de tiempo en el gran esquema de “Dragon Ball”.