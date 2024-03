La triste noticia del fallecimiento del renombrado dibujante japonés de manga, Akira Toriyama, a causa de un derrame cerebral, ha conmocionado a millones de seguidores en todo el mundo. A sus 68 años, Toriyama, reconocido como el genio creativo detrás de la icónica serie ‘Dragon Ball’, ha dejado un legado imborrable en la historia del manga y la cultura pop. Y es que casi no existe persona que no admirara su obra más resaltante, siendo Emiliano Martínez uno de ellos. Sí, el campeón mundial con Argentina, en Qatar 2022, gusta de la historia de las esferas del dragón y así lo demostró en una declaración que hoy se recuerda más que nunca.

En el día que se supo de la muerte de Akira Toriyama, el mundo del fútbol evocó la oportunidad que tuvo el portero del Aston Villa para reconocer, en una entrevista con el diario Ole, que el hecho de jugar con Lionel Messi lo había ayudado a mejorar su nivel. La sola presencia del ‘10′ rosarino potenció sus habilidades para conquistar la última Copa América.

“Vos querés jugar con el mejor del mundo y verlo jugar de atrás me generaba una seguridad, y me hizo una mejor versión. Ojalá hubiera jugado todos los partidos en una liga en el mismo equipo con él, sería muy mejor arquero. ¿Viste cuando ves Dragon Ball Z cuando sos chico? Yo soy Vegeta y cuando jugué con Messi me hice Súper Saiyajin”, explicó Martínez, comparando la situación con el anime.

La curiosa comparación del ‘Dibu’ Martínez con el príncipe de los Saiyajin llegó diez días después de que Argentina alzara la Copa América de 2021. Fue el primer título del arquero junto a Lionel Messi en la Albiceleste, tras derrotar al anfitrión Brasil, por 1-0, con gol de Ángel di María, nada menos que en el mítico Maracaná.

Un año y meses más tarde, Emiliano Martínez y Lionel Messi volvieron a tocar el cielo con las manos tras ganar el Mundial de Qatar. El ‘Dibu’, con sus atajadas clave, y Leo, con sus goles importantes casi en todos los partidos, bordaron la tercera estrella sobre el escudo de la Albiceleste.

Lionel Messi y Emiliano Martínez con su primera Copa América para Argentina.

La noticia del fallecimiento de Akira Toriyama a los 68 años ha conmovido a la comunidad global, revelándose que la causa de su muerte fue un hematoma subdural agudo. Esta afección, caracterizada por la acumulación rápida de sangre entre la superficie del cerebro y su membrana exterior, resulta de gran preocupación para la salud cerebral.

El hematoma subdural agudo puede surgir a partir de un trauma craneal, aunque también puede manifestarse espontáneamente. En el caso de Toriyama, la revelación de esta enfermedad añade un matiz sombrío a la pérdida de un creador tan destacado, subrayando la fragilidad de la salud humana y recordándonos la importancia de la conciencia sobre las condiciones médicas que afectan a figuras prominentes en el ámbito artístico y cultural.





Nacido el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Nagoya, en el centro de Japón, Toriyama era mundialmente conocido por obras como ‘Dragon Ball’ o ‘Dr. Slump’, y también fue el responsable del diseño de personajes de importantes títulos de la historia de los videojuegos como ‘Dragon Quest’, ‘Chrono Trigger’ o ‘Blue Dragon’, entre otros.

La editorial Shueisha, propietaria de la revista especializada ‘Shonen Jump’, donde se han publicado numerosos trabajos de Toriyama, publicó un mensaje de condolencias en su página web en el que dijo que están “llenos de gran tristeza” por la noticia.

“‘Dr. Srump’, ‘Dragon Ball’, ‘Sand Land’... Estos mandas fueron dibujados por el maestro y han sobrepasado fronteras y sido amados” en todo el mundo, y su estilo “ha influido mucho en muchos ‘mangakas’ (dibujantes de manga) y creadores”, destacó Shueisha.

Akira Toriyama, aquí en una foto tomada en 1984, confesó no entender por qué Dragon Ball era tan popular.

