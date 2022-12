No cabe duda que My Hero Academia se ha metido entre los animes más populares de los últimos años, junto a otras grandes obras como Dragon Ball o One Piece. Durante su emisión, los fans han podido ver el crecimiento de Deku, quien obtuvo sus poderes al comer un cabello de All Might, quien en ese entonces era el héroe número uno de la agencia.

No obstante, el poderoso All Might está destinado a perder sus poderes paulatinamente y ya se encuentra fuera de combate. Por este motivo, en las últimas sagas hemos visto que el personaje ha ido perdiendo protagonismo y la agencia de héroes ahora debe apoyarse en nuevos líderes.

La temporada 6, por ejemplo, inició con un montaje de Mirko, la número 5 en la agencia. Este personaje se ha convertido en uno de los mapas fuertes del anime y su don de liderazgo servirá para inspirar a las nuevas generaciones.

Lamentablemente, habrá que esperar unos cuantos días antes de conocer cómo seguirá la segunda parte de la temporada 6. El anime confirmó Que se saltarán los estrenos de diciembre para regresar el 7 de enero de 2023 con el episodio 127.

My Hero Academia regresará en enero de 2023

“¡Gracias por ver el episodio 13 de la temporada 6 de “My Hero Academia” “Última etapa”!

Una batalla a muerte donde las creencias mutuas chocan. Héroes Deku. Árbol muerto y todos para uno, y villano enemigo < > . La batalla continúa.

¡El segundo fresco comienza a partir del 1/7 (sábado) en el nuevo año!”, detalla la cuena oficial de Twitter del anime.

