Esta semana, TOHO International ha comenzado a transmitir un nuevo tráiler de “My Hero Academia: You’re Next” (My Hero Academia THE MOVIE: You’re Next), la cuarta película de anime de la aclamada franquicia “My Hero Academia”. El tráiler, que ha generado gran expectación entre los fanáticos, destaca la canción principal “Homunculus” interpretada por el artista Vaundy, aumentando aún más el entusiasmo por el próximo estreno.

La película tiene programado su estreno en Japón este viernes, y será proyectada simultáneamente en una variedad de formatos avanzados, incluyendo IMAX, MX4D, 4DX y Dolby Cinema. Esta decisión asegura que los espectadores puedan disfrutar de una experiencia cinematográfica envolvente y de alta calidad. Además, los fanáticos de Estados Unidos no tendrán que esperar mucho, ya que la película llegará a los cines norteamericanos el 11 de octubre. Las versiones disponibles incluirán subtítulos en inglés y doblajes, facilitando el acceso a un público más amplio.

En esta nueva entrega, los villanos originales son miembros de una poderosa y misteriosa organización criminal conocida como la “Familia Gorrini”. La trama se desarrolla en el mismo periodo que la serie de televisión actual, en un mundo donde la sociedad segura ha colapsado. En medio de este caos, una fortaleza gigante y un hombre que recuerda al antiguo “Símbolo de la Paz” emergen repentinamente, introduciendo nuevos desafíos y misterios a resolver.

La dirección de “My Hero Academia: You’re Next” está a cargo de Tensai Okamura, reconocido por su trabajo en “Darker than Black”, y se realiza en el prestigioso estudio de animación BONES. El equipo de producción incluye a varios talentos que regresan de las anteriores películas y la serie de televisión, como el guionista Yōsuke Kuroda, el diseñador de personajes Yoshihiko Umakoshi y el compositor Yuki Hayashi, quienes aseguran la continuidad y calidad que los fanáticos esperan.

Además, el creador del manga original, Kohei Horikoshi, desempeñará un papel crucial en la supervisión de la película y en el diseño de personajes originales, lo que garantiza que la esencia del manga se mantenga intacta en esta nueva adaptación cinematográfica.

My Hero Academia: You're Next - póster promocional (Foto: @heroaca_movie)

La franquicia “My Hero Academia” ya cuenta con tres películas previas, todas ellas exitosas tanto en Japón como en el extranjero. “My Hero Academia: Two Heroes” se estrenó en julio de 2018, seguido por “My Hero Academia: Heroes Rising” en diciembre de 2019. La tercera película, “My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes’ Mission”, llegó a los cines japoneses en agosto de 2021 y luego se estrenó en Estados Unidos en octubre del mismo año, logrando recaudar más de 10 millones de dólares en taquilla.

El impacto de “My Hero Academia” en la cultura popular y su éxito continuo en taquilla subraya la popularidad duradera de la franquicia. Con la llegada de “My Hero Academia: You’re Next”, los fanáticos tienen una nueva oportunidad de sumergirse en el emocionante y heroico mundo creado por Kohei Horikoshi.

