Naruto es, probablemente, el anime más popular del último siglo, siguiendo la historia de un joven que busca convertirse en el Hokage, el guerrero más poderoso y líder de su aldea, pero que es portador del Zorro de nueve colas, una bestia que ya antes atacó a su pueblo y acabó con sus padres.

La historia fue lanzada como un exitoso manga de más de 15 años de duración, mientras que el anime superó los 700 episodios, los cuales fueron tan populares que dieron paso a “Boruto: Naruto Next Generations”, un nuevo grupo de guerreros, encabezados por su hijo.

Debido al cariño que tiene en la comunidad, la noticia del live action de Naruto causó sensación, pues seguirá el camino de producciones como “Avatar: The Last Airbender” o “One Piece”, pero con la supervisión de Masashi Kishimoto, creador de la franquicia.

Los rumores de un live action de Naruto han tomado fuerza en los últimos años (Foto: Facebook)

EL LIVE ACTION DE NARUTO

De acuerdo con medios como IGN, Lionsgate, la productora responsable de importantes éxitos en la gran pantalla, se encuentra desarrollando una adaptación live action de Naruto, la cual contará con la dirección de Destin Daniel Cretton, director de “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”.

Según indica el portal, Cretton ya se reunió con Masashi Kishimoto, creador de la franquicia, quien será parte del equipo supervisor de la producción. Al equipo también se unirán Avi Arad, Ari Arad y Emmy Yu de Arad Productions.

“Fue un verdadero honor conocer a Kishimoto-san en Tokio y escuchar su amplia visión para su creación”, indicó Cretton en el comunicado emitido por el estudio. “Estamos muy emocionados de colaborar y llevar NARUTO a la pantalla grande”, añadió.

Por su parte, Kishimoto también se mostró a favor de que Cretton se una al proyecto, destacando su trabajo en Marvel y augurando un gran futuro para el live action de su creación.

“Cuando me enteré del apego de Destin, fue justo después de ver una exitosa película de acción suya, y pensé que sería el director perfecto para Naruto. Después de disfrutar de otra película, entiendo que su fuerte es crear dramas sólidos sobre personas y me convencí de que no hay otro director para Naruto. Al conocerlo también descubrí que es un director de mente abierta que estaba dispuesto a aceptar mis aportes y sentí que podríamos cooperar juntos en el proceso de producción”, expresó el creador de la historia.

Finalmente, Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, se mostró contento con el proyecto que llevará al joven guerrero a la pantalla grande.

“Este clásico del manga es amado por millones de fanáticos en todo el mundo, y Destin ha brindado una visión para la película que creo que entusiasmará a esa enorme base de fans, así como a aquellos que son nuevos en esto”, apuntó.

La confirmación de un live action de Naruto pone fin a años de rumores sobre la llegada del personaje a la gran pantalla, pues por fin cuenta con una dirección y propuesta clara, así como el primer pronunciamiento oficial desde Lionsgate mostró interés en 2015.